Дефіцит потужності, аварії та ремонти: в "Укренерго" змінили графіки відключень на 26 листопада

Енергетики попередили про дефіцит потужностей та про зростання імпорту електроенергії з-за кордону. Також попередили про зміни в графіках відключень на 26 листопада.

В Україні долають наслідки листопадових обстрілів ЗС РФ, а також наслідки похолодання та попередніх російських ударів. У зв'язку з ударом 26 листопада очікуються зміни в графіках відключень. Про зміни в енергопостачанні в Україні загалом та в Тернопільській області зокрема ідеться у дописі НЕК "Укренерго" на сторінці Facebook.

Повідомлення "Укренерго" про поточний стан енергосистеми з'явився приблизно об 11–12 год. 26 листопада. У дописі вказано, що запроваджують графіки відключень з 14 до 21 години. Зміни будуть з'являтись на порталах регіональних обленерго. Про те, скільки черг планують відключати та про тривалість відсутності світла, інформація не наводилась.

Крім того, енергетики розповіли про ситуацію в Тернопільській області, яка потерпала від масованої атаки ЗС РФ в ніч на 26 листопада. Вказано, що в області запроваджені аварійні відключення, а планові, складені напередодні, вже не діють.

"Енергетики вже почали ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергоживлення у регіоні", — ідеться у дописі.

Також "Укренерго" доповіло про зростання споживання електроенергії, причинами якого, зокрема, є похолодання. Через морозну погоду та попередні удари ЗС РФ є дефіцит потужностей, у зв'язку з чим імпортують електроенергію з п'яти країн Європи — 7 197 МВт•год.

У попередніх повідомленнях енергетиків також ішлося про імпорт потужностей. Якщо скласти графік на основі даних "Укренерго", бачимо тенденцію до зростання. Один з піків графіка припадає на наступні дні після масованого удару РФ, під час якого росіяни застосували проти українців понад сотню ракет різних типів.

Дані Укренерго про зростання електроспоживання та про графіки відключень Фото: Фокус

Графіки відключення — деталі

У офіційному каналі ДТЕК розмістили оновлені дані про черги та графіки відключень: додалась ще одна черга, на годину назад змістився час для кожної з шести груп. Крім того, енергокомпанія написала про атаку РФ на електромережі Дніпропетровської області: обійшлось без постраждалих.

Графіки відключення — деталі від ДТЕК 26 листопада Фото: Скриншот

Інформацію про поточну ситуацію з відключеннями можна відшукати на порталах обласних філій:

в Києві — посилання;

в Київській області — посилання;

в Дніпрі та Дніпропетровській області — посилання;

в Одесі та Одеській області — посилання;

в Донецькій області — посилання.

Зазначимо, 18 листопада в ДТЕК запровадили нові позначки на графіках відключень. Енергетики пояснили, що тепер буде лише два види позначень, які будуть показувати є чи немає світла за певною адресою.

Нагадуємо, 26 листопада Фокус писав про наслідки удару РФ по Тернополю: місцева адміністрація доповіла про відключення та проблеми з водою.