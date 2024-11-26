Дефіцит потужності, аварії та ремонти: в "Укренерго" змінили графіки відключень на 26 листопада
Енергетики попередили про дефіцит потужностей та про зростання імпорту електроенергії з-за кордону. Також попередили про зміни в графіках відключень на 26 листопада.
В Україні долають наслідки листопадових обстрілів ЗС РФ, а також наслідки похолодання та попередніх російських ударів. У зв'язку з ударом 26 листопада очікуються зміни в графіках відключень. Про зміни в енергопостачанні в Україні загалом та в Тернопільській області зокрема ідеться у дописі НЕК "Укренерго" на сторінці Facebook.
Повідомлення "Укренерго" про поточний стан енергосистеми з'явився приблизно об 11–12 год. 26 листопада. У дописі вказано, що запроваджують графіки відключень з 14 до 21 години. Зміни будуть з'являтись на порталах регіональних обленерго. Про те, скільки черг планують відключати та про тривалість відсутності світла, інформація не наводилась.
Крім того, енергетики розповіли про ситуацію в Тернопільській області, яка потерпала від масованої атаки ЗС РФ в ніч на 26 листопада. Вказано, що в області запроваджені аварійні відключення, а планові, складені напередодні, вже не діють.
"Енергетики вже почали ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергоживлення у регіоні", — ідеться у дописі.
Також "Укренерго" доповіло про зростання споживання електроенергії, причинами якого, зокрема, є похолодання. Через морозну погоду та попередні удари ЗС РФ є дефіцит потужностей, у зв'язку з чим імпортують електроенергію з п'яти країн Європи — 7 197 МВт•год.
У попередніх повідомленнях енергетиків також ішлося про імпорт потужностей. Якщо скласти графік на основі даних "Укренерго", бачимо тенденцію до зростання. Один з піків графіка припадає на наступні дні після масованого удару РФ, під час якого росіяни застосували проти українців понад сотню ракет різних типів.
Графіки відключення — деталі
У офіційному каналі ДТЕК розмістили оновлені дані про черги та графіки відключень: додалась ще одна черга, на годину назад змістився час для кожної з шести груп. Крім того, енергокомпанія написала про атаку РФ на електромережі Дніпропетровської області: обійшлось без постраждалих.
Інформацію про поточну ситуацію з відключеннями можна відшукати на порталах обласних філій:
- в Києві — посилання;
- в Київській області — посилання;
- в Дніпрі та Дніпропетровській області — посилання;
- в Одесі та Одеській області — посилання;
- в Донецькій області — посилання.
Зазначимо, 18 листопада в ДТЕК запровадили нові позначки на графіках відключень. Енергетики пояснили, що тепер буде лише два види позначень, які будуть показувати є чи немає світла за певною адресою.
Нагадуємо, 26 листопада Фокус писав про наслідки удару РФ по Тернополю: місцева адміністрація доповіла про відключення та проблеми з водою.