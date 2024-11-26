Дефицит мощности, аварии и ремонты: в "Укрэнерго" изменили графики отключений на 26 ноября

Энергетики предупредили о дефиците мощностей и о росте импорта электроэнергии из-за рубежа. Также предупредили об изменениях в графиках отключений на 26 ноября.

В Украине преодолевают последствия ноябрьских обстрелов ВС РФ, а также последствия похолодания и предыдущих российских ударов. В связи с ударом 26 ноября ожидаются изменения в графиках отключений. Об изменениях в энергоснабжении в Украине в целом и в Тернопольской области в частности говорится в заметке НЭК "Укрэнерго" на странице Facebook.

Сообщение "Укрэнерго" о текущем состоянии энергосистемы появилось около 11–12 ч. 26 ноября. В заметке указано, что вводят графики отключений с 14 до 21 часа. Изменения будут появляться на порталах региональных облэнерго. О том, сколько очередей планируют отключать и о продолжительности отсутствия света, информация не приводилась.

Кроме того, энергетики рассказали о ситуации в Тернопольской области, которая пострадала от массированной атаки ВС РФ в ночь на 26 ноября. Указано, что в области введены аварийные отключения, а плановые, составленные накануне, уже не действуют.

"Энергетики уже начали ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное энергопитание в регионе", — говорится в сообщении.

Также "Укрэнерго" доложило о росте потребления электроэнергии, причинами которого, среди прочего, и похолодание. Из-за морозной погоды и предыдущих ударов ВС РФ есть дефицит мощностей, в связи с чем импортируют электроэнергию из пяти стран Европы — 7 197 МВт-ч.

В предыдущих сообщениях энергетиков также говорилось об импорте мощностей. Если составить график на основе данных "Укрэнерго", видим тенденцию к росту. Один из пиков графика приходится на следующие дни после массированного удара РФ, во время которого россияне применили против украинцев более сотни ракет различных типов.

Данные Укрэнерго о росте электропотребления и о графиках отключений Фото: Фокус

Графики отключения — детали

В официальном канале ДТЭК разместили обновленные данные об очередях и графиках отключений: добавилась еще одна очередь, на час назад сместилось время для каждой из шести групп. Перед этим также написали об атаке РФ на электросети Днепропетровской области: обошлось без пострадавших.

Графики отключения — детали ДТЕК 26 ноября Фото: Скриншот

Информацию о текущей ситуации с отключениями можно отыскать на порталах областных филиалов:

в Киеве — ссылка;

в Киевской области — ссылка;

в Днепре и Днепропетровской области — ссылка;

в Одессе и Одесской области — ссылка;

в Донецкой области — ссылка.

Отметим, 18 ноября в ДТЭК ввели новые отметки на графиках отключений. Энергетики объяснили, что теперь будет только два вида обозначений, которые будут показывать есть или нет света по определенному адресу.

Напоминаем, 26 ноября Фокус писал о последствиях удара РФ по Тернополю: местная администрация доложила об отключениях и проблемах с водой.