Украина договаривается с МВФ о выделении $0,7 млрд в 2021, – Любченко

Из доступных в рамках программы $5 млрд Украина смогла получить пока только $2,1 млрд.

Правительство все еще надеется на получение в этом году от МВФ транша в размере $0,7 млрд по программе stand by. Об этом сказал первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко (на фото) на пресс-конференции в ходе форума "Украина 30. Международные отношения".

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"Как раз в эти минуты министр финансов находится в США в Международном валютном фонде на переговорах. Речь идет еще о прошлогодних суммах – $700 млн, лето-осень", – сказал он.

Любченко считает, что выполнены все обязательства, которые брало на себя государство в плане институциональных изменений и прямых действий правительства.

"Поэтому мы очень надеемся, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег – это бессмысленно", – добавил первый вице-премьер.

При этом Любченко подчеркнул, что в стране не будет экономических потрясений, если транш МВФ не поступит до конца года.

Отметим, МВФ 9 июня 2020 года утвердил 18-месячную программу (до конца 2021 года) stand by для Украины на сумму около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После первого транша были намечены четыре пересмотра программы, по итогам которых должны быть выделены другие транши.

Однако ни одного пересмотра не состоялось, так как МВФ считает, что Украина не до конца выполняет взятые на себя обязательства.

Президент Владимир Зеленский считает несправедливым то, что МВФ выдвигает Украине такие же требования, как и другим странам. Он отметил, что Украина уже более семи лет находится в состоянии войны, потому властям приходится иначе, чем другим странам, решать, какие сферы являются приоритетными. В частности, деньги приходится тратить не на экономические трансформации, а на усиление безопасности.

МВФ отозвал из Украины старшего экономиста Европейского департамента, который работал в Украине на протяжении последних пяти лет. Он отвечал за реформу финансового сектора, в частности за реформу корпоративного управления.