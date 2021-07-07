Україна домовляється з МВФ про виділення $0,7 млрд у 2021, — Любченко

Із доступних у рамках програми $5 млрд Україна змогла отримати поки тільки $2,1 млрд.

Уряд все ще сподівається на отримання в цьому році від МВФ траншу в розмірі $0,7 млрд за програмою stand by. Про це сказав перший віце-премʼєр — міністр економіки Олексій Любченко (на фото) на пресконференції в процесі форуму "Україна 30. Міжнародні відносини".

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"Якраз у ці хвилини міністр фінансів перебуває в США в Міжнародному валютному фонді на переговорах. Йдеться ще про торішні суми — $700 млн, літо-осінь", — сказав він.

Любченко вважає, що виконані всі зобовʼязання, які брала на себе держава в плані інституційних змін і прямих дій уряду.

"Тому ми дуже сподіваємося, що цей транш буде, тому що відмовлятися від дешевих грошей — це безглуздо", — додав перший віце-премʼєр.

При цьому Любченко підкреслив, що в країні не буде економічних потрясінь, якщо транш МВФ не надійде до кінця року.

Зазначимо, МВФ 9 червня 2020 року затвердив 18-місячну програму (до кінця 2021 року) stand by для України на суму майже $5 млрд із негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Після першого траншу були намічені чотири перегляди програми, за підсумками яких повинні бути виділені інші транші.

Однак жодних переглядів не відбулося, тому що МВФ вважає, що Україна не до кінця виконує взяті на себе зобовʼязання.

Президент Володимир Зеленський вважає несправедливим те, що МВФ висуває Україні такі ж вимоги, як і іншим країнам. Він зазначив, що Україна вже більше семи років перебуває в стані війни, тому владі доводиться інакше, ніж іншим країнам, вирішувати, які сфери є пріоритетними. Зокрема, гроші доводиться витрачати не на економічні трансформації, а на посилення безпеки.

МВФ відкликав з України старшого економіста Європейського департаменту, який працював в Україні протягом останніх пʼяти років. Він відповідав за реформу фінансового сектору, зокрема за реформу корпоративного управління.