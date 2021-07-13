Суд в Мариуполе признал банкротом кондитерскую компанию АВК

Компания задолжала пяти банкам 4 млрд грн.

Хозяйственный суд Донецкой области 8 июля признал ЧАО "АВК" (Мариуполь) банкротом и открыл ликвидационную процедуру.

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Суд констатировал, что у компании нет возможности для восстановления платежеспособности. Когда она находилась под внешним управлением после открытия производства по делу о банкротстве, не нашлось желающих вернуть компанию к жизни.

По данным госреестра, бенефициарами ЧАО "АВК" являются Владимир Авраменко и Валерий Кравец.

Авраменко является также владельцем ООО "АВК Конфекшинери" (Киев), которое вместе с ЧАО "АВК" входит в группу компаний "АВК".

Производство по делу о банкротстве "АВК" было открыто в 2016 году. В СМИ сообщалось, что дело было открыто по инициативе Авраменко, но он опроверг эту информацию.

Официально дело о банкротстве начато по заявлению ООО "Росток" (Донецк). До марта 2015 года оно было дочерним предприятием кондитерской группы "АВК".

В январе 2018 хозсуд Закарпатской области принял решение об изъятии у "АВК" кондитерской фабрики в Мукачево, а также земельного участка площадью 1,3 га за долги перед Сбербанком. В декабре 2018 года Проминвестбанк отсудил у "АВК" кондитерскую фабрику и оборудование в Днепре.

Хозсуд Донецкой области решением от 24 декабря 2019 признал долги "АВК" перед банками: Ощадбанк, Проминвестбанк, Сбербанк, "Всеукраинским банком развития", "Райффайзен банком Аваль" на общую сумму 4 млрд грн.

Компания "АВК" некогда была одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине. Она основана в 1991 году. Имела кондитерские фабрики в Днепре, Мукачево, Донецке и Луганске (контроль на двумя последними был утрачен).

До 2014 года 70% доходов "АВК" приходилось на российский рынок, на нем она занимала 6% рынка шоколадной продукции. После введения Россией эмбарго в том же году этот рынок был полностью потерян.

Наиболее известные торговые марки компании: Королевский Шарм, Trufalie, Шоколадная ночь, KRESKO, Бам-Бук, Мажор, Juveland, Шоколад АВК, Гулливер.

На сайте "АВК" последнее сообщение появилось 5 июля. В нем говорится: "Национальная компания АВК, сверстник независимой Украины, сегодня активно осваивает новые рынки и создает сверхновые. Продуктовая линейка растительного мяса расширяется. Запущены в производство сразу два готовых кулинарных полуфабриката".

[ + – ] Владимир Авраменко

Дзержинский районный суд Кривого Рога выдал 33 постановления на проведение обысков и аресты счетов кондитерской компании АВК. Десятки вооруженных людей на пять дней парализовали работу предприятия, сообщил в июне основатель и СЕО компании Владимир Авраменко в Facebook. Речь идет об "АВК Конфекшинери", производственные мощности которой находятся в Днепропетровской области, пгт. Слобожанское.

25 июня Авраменко написал: "Пять дней давления закончились пустышкой. Предприятие работало и будет работать! Ничего не найдено, ничего не изъято".

Напомним, в январе суд открыл дело о банкротстве сети супермаркетов "Фуршет". Вскоре активы сети купил владелец "Сильпо".

Ранее компания Consul Trade House UAB (100-процентный владелец сети супермаркетов Novus) купила у Rewe International AG 100% компании "Билла-Украина", которая владеет сетью Billa на территории Украины. Ребрендинг сети Billa запланирован на 2021 год.