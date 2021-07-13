Суд у Маріуполі визнав банкрутом кондитерську компанію АВК

Компанія заборгувала п'яти банкам 4 млрд грн.

Господарський суд Донецької області 8 липня визнав ПрАТ "АВК" (Маріуполь) банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру.

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Суд констатував, що в компанії немає можливості для відновлення платоспроможності. Коли вона перебувала під зовнішнім управлінням після відкриття провадження у справі про банкрутство, не знайшлося охочих повернути компанію до життя.

За даними держреєстру, бенефіціарами ПрАТ "АВК" є Володимир Авраменко і Валерій Кравець.

Авраменко є також власником ТОВ "АВК Конфекшінері" (Київ), яке разом з ПрАТ "АВК" входить до групи компаній "АВК".

Провадження у справі про банкрутство "АВК" було відкрито у 2016 році. У ЗМІ повідомлялося, що справа була відкрита з ініціативи Авраменка, але він спростував цю інформацію.

Офіційно справу про банкрутство розпочато за заявою ТОВ "Росток" (Донецьк). До березня 2015 року воно було дочірнім підприємством кондитерської групи "АВК".

У січня 2018 госпсуд Закарпатської області прийняв рішення про вилучення в "АВК" кондитерської фабрики в Мукачево, а також земельної ділянки площею 1,3 га за борги перед Ощадбанком. У грудні 2018 року Промінвестбанк відсудив в "АВК" кондитерську фабрику й обладнання в Дніпрі.

Госпсуд Донецької області рішенням від 24 грудня 2019 визнав борги "АВК" перед банками: Ощадбанк, Промінвестбанк, Сбербанк, "Всеукраїнським банком розвитку", "Райффайзен банком Аваль" на загальну суму 4 млрд грн.

Компанія "АВК" колись була одним з найбільших виробників кондитерських виробів в Україні. Вона заснована в 1991 році. Мала кондитерські фабрики в Дніпрі, Мукачеві, Донецьку і Луганську (контроль на двома останніми був втрачений).

До 2014 року 70% доходів "АВК" були з російського ринку, на ньому вона займала 6% ринку шоколадної продукції. Після введення Росією ембарго в тому ж році цей ринок був повністю втрачений.

Найбільш відомі торгові марки компанії: Королівський Шарм, Trufalie, Шоколадна ніч, KRESKO, Бам-Бук, Мажор, Juveland, Шоколад АВК, Гуллівер.

На сайті "АВК" останні повідомлення з'явилися 5 липня. У ньому йдеться: "Національна компанія АВК, одноліток незалежної України, сьогодні активно освоює нові ринки і створює наднові. Продуктова лінійка рослинного м'яса розширюється. Запущені у виробництво відразу два готових кулінарних напівфабрикати".

[ + – ] Володимир Авраменко

Дзержинський районний суд Кривого Рогу видав 33 постанови на проведення обшуків і арешти рахунків кондитерської компанії АВК. Десятки озброєних людей на п'ять днів паралізували роботу підприємства, повідомив у червні засновник і головний виконавчий директор компанії Володимир Авраменко у Facebook. Йдеться про "АВК Конфекшінері", виробничі потужності якої розташовані в Дніпропетровській області, смт. Слобожанське.

25 червня Авраменко написав: "П'ять днів тиску закінчилися "пустишкою". Підприємство працювало і працюватиме! Нічого не знайдено, нічого не вилучено".

Нагадаємо, у січні суд відкрив справу про банкрутство мережі супермаркетів "Фуршет". Незабаром активи мережі купив власник "Сільпо".

Раніше компанія Consul Trade House UAB (100-відсотковий власник мережі супермаркетів Novus) купила в Rewe International AG 100% компанії "Білла-Україна", яка володіє мережею Billa на території України. Ребрендинг мережі Billa запланований на 2021 рік.