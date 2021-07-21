Северо-Крымский канал несет убытки из-за конкуренции с обильными дождями

Практически половина сезона для мелиораторов будет потеряна из-за дождей в Херсонской области.

Из-за снижения спроса аграриев на услуги орошения Северо-Крымский канал с начала нынешнего сезона недополучил 5 млн грн дохода за транспортировку днепровской воды. Об этом со ссылкой на газету "Голос Украины" сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

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В прошлом году по состоянию на 8 июля на поля было подано 12,8 млн куб. м, а в этом – 8 млн куб. м.

"В соответствующей пропорции уменьшились финансовые поступления в спецфонд, из которого оплачиваем ремонт оборудования, покупку техники и запчастей. Все программы пришлось притормозить. Денег хватает только на налоги и зарплату", – сказал начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко.

По его словам, в минувшем году аграрии Херсонской области начали пользоваться орошением в апреле, а в нынешнем, даже в июле, на полях избыток дождевой влаги.

Синоптики прогнозируют, что ливни прекратятся в начале августа. Если так и будет, то услуги мелиораторов понадобятся аграриям для орошения яровых, овощных и бахчевых культур. Таким образом почти половина сезона для работников оросительных систем будет потеряна.

За первую половину июля в Херсонском и Каховском районах, где система орошения одна из самых мощных, выпало 70–71 мм осадков при месячной норме 39–45 мм. С начала нынешнего года на регион уже вылилось от 71% до 92% годовой нормы осадков.

"Из-за обилия влаги подтопления полей наблюдаются в Каховском и Геническом районах. Пятнадцать сельскохозяйственных предприятий уже обратились к нам за справками относительно экстремальных метеоусловий", – сообщил Гидрометцентра Херсонской области Юрий Кирияк.

Вновь созданное Министерство аграрной политики и продовольствия в апреле сообщило, что Северо-Крымский канал переходит в его подчинение. Он будет использоваться только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонской области, но не Крыма.

Напомним, в июне сообщалось, что вода из Днепра потекла по Северо-Крымскому каналу в Крым, пробив мешочную дамбу в Херсонской области. В 2014 году херсонские фермеры построили дамбу из мешков с песком и земли, долгое время она блокировала Северо-Крымский канал на 91-м километре и не давала воде течь в Крым, теперь же в ней появилась течь. Пока через заграждение проникает только небольшой ручей, однако со временем вода может расширить дыру.

В 2015 году за бюджетные средства начали строить новую плотину, однако за шесть лет объект так и не закончили. Шлюзы закрыты, однако дамба не готова к эксплуатации.

Украина может пойти на возобновление поставок воды в Крым в том случае, если Россия пойдет на очень серьезные уступки. Об этом сказал спикер украинской делегации в ТКГ, советник главы Офиса президента Алексей Арестович.