Північно-Кримський канал зазнає збитків через конкуренцію з рясними дощами

Практично половина сезону для меліораторів буде втрачена через дощі в Херсонській області.

Через зниження попиту аграріїв на послуги зрошення Північно-Кримський канал із початку нинішнього сезону недоотримав 5 млн грн доходу за транспортування дніпровської води. Про це з посиланням на газету "Голос України" повідомило агентство "Інтерфакс-Україна".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

У минулому році станом на 8 липня на поля було подано 12,8 млн куб. м, а в цьому — 8 млн куб. м.

"У відповідній пропорції зменшилися фінансові надходження в спецфонд, з якого оплачуємо ремонт обладнання, покупку техніки і запчастин. Усі програми довелося пригальмувати. Грошей вистачає тільки на податки і зарплату", — сказав начальник управління Північно-Кримського каналу Сергій Шевченко.

За його словами, в минулому році аграрії Херсонської області почали користуватися зрошенням у квітні, а в нинішньому, навіть в липні, на полях надлишок дощової вологи.

Синоптики прогнозують, що зливи припиняться на початку серпня. Якщо так і буде, то послуги меліораторів знадобляться аграріям для зрошення ярих, овочевих і баштанних культур. Так майже половина сезону для працівників зрошувальних систем буде втрачена.

За першу половину липня в Херсонському та Каховському районах, де система зрошення одна з найпотужніших, випало 70-71 мм опадів при місячній нормі 39-45 мм. З початку нинішнього року на регіон вже вилилося від 71% до 92% річної норми опадів.

"Через велику кількість вологи підтоплення полів спостерігаються в Каховському та Генічеському районах. Пʼятнадцять сільськогосподарських підприємств вже звернулися до нас за довідками щодо екстремальних метеоумов", — повідомив керівник Гідрометцентру Херсонській області Юрій Кіріяк.

Новостворене Міністерство аграрної політики і продовольства в квітні повідомило, що Північно-Кримський канал переходить в його підпорядкування. Він буде використовуватися тільки для зрошення і забезпечення водою аграріїв Херсонської області, але не Криму.

Нагадаємо, в червні повідомлялося, що вода з Дніпра потекла по Північно-Кримському каналу в Крим, пробивши мішкову дамбу в Херсонській області. У 2014 році херсонські фермери побудували дамбу з мішків із піском і землі, довгий час вона блокувала Північно-Кримський канал на 91-му кілометрі та не дозволяла воді текти в Крим, тепер же в ній зʼявилася пробоїни. Поки через загородження проникає тільки невеличкий струмок, проте з часом вода може розширити дірку.

У 2015 році за бюджетні кошти почали будувати нову греблю, однак за шість років обʼєкт так і не закінчили. Шлюзи закриті, однак дамба не готова до експлуатації.

Україна може піти на відновлення поставок води в Крим у тому випадку, якщо Росія піде на дуже серйозні поступки. Про це сказав спікер української делегації в ТКГ, радник голови Офісу президента Олексій Арестович.