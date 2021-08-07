За успехи в сборе налогов: Fitch Ratings улучшило прогноз кредитного рейтинга Украины

Агентство ожидает, что Украина до конца года сумеет рассчитаться по старым долгам, но наберет новых.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга Украины со стабильного до позитивного, сохранив сам рейтинг на уровне "B".

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Главными основаниями для оптимизма в агентстве посчитали относительную устойчивость Украины к коронавирусному шоку и ожидаемое снижение отношение госдолга к ВВП до 57% в 2021 году благодаря перевыполнению бюджета и восстановлению экономики.

Эксперты агентства также отметили, что международные резервы Украины имеют тенденцию к росту, а страна восстановила доступ к внешнему финансированию.

Дефицит государственного бюджета резко сократился в первом полугодии до 1,8% ВВП из-за сверхпланового роста доходов и значительного невыполнения расходов. Агентство также ожидает снижения дефицита госбюджета в 2022 году благодаря "ресурсному" законопроекту, который пока не принят парламентом.

Fitch считает, что риски краткосрочного финансирования несколько снизились. Денежные остатки правительства ($2,0 млрд на конец июля) были поддержаны выпуском еврооблигаций в апреле и июле на общую сумму $1,75 млрд и возобновлением притока нерезидентов на внутренний рынок – $1 млрд в первом полугодии. Это, а также $2,7 млрд от нового распределения специальных прав заимствования (SDR) МВФ и доступная ликвидность во внутреннем банковском секторе помогут Украине пройти пик внешних выплат ($2,2 млрд) в сентябре и осуществить бюджетные расходы во второй половине текущего года.

Агентство также указывает на умеренный прогресс в программе реформ. Таким прогрессом названы "законодательство, ограничивающее деятельность олигархов и вносящее поправки в процессы отбора в Высший совет юстиции".

Все вышесказанное, считают в Fitch, получить до конца текущего года $0,7 млрд транша МВФ и 0,6 млрд евро макропомощи ЕС, а программа stand by с МВФ будет продолжена на 2022 год.

К аргументам Fitch можно добавить, что в январе – июле в общий фонд государственного бюджета поступило 330,5 млрд грн. Индикативный показатель (план) Министерства финансов по доходам выполнен на 106%, сообщила ГНС.

Государственная служба занятости отметила снижение числа получателей пособия по безработице. На 4 августа их было 273 тыс. человек, что на 36% меньше в годовом измерении. Всего зарегистрировано 319 тыс. безработных. В Минэкономики считают, что такая динамика говорит о постепенном оживлении экономики.

Напомним, МВФ утвердил выделение $650 млрд из своих резервных активов, из которых $2,7 млрд предусмотрены для Украины.

В конце июля министр финансов Сергей Марченко и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис договорились о продолжении "конструктивного диалога" для получения Украиной в сентябре второго транша макрофинансовой помощи ЕС на сумму 600 млн евро.