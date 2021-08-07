За успіхи в збиранні податків: Fitch Ratings покращило прогноз кредитного рейтингу України

Агентство очікує, що Україна до кінця року зможе розрахуватися за старими боргами, але набере нових.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings покращило прогноз довгострокового рейтингу України зі стабільного до позитивного, зберігши сам рейтинг на рівні "B".

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Головними підставами для оптимізму в агентстві порахували відносну стійкість України до коронавірусного шоку і очікуване зниження відношення держборгу до ВВП до 57% в 2021 році завдяки перевиконанню бюджету і відновленню економіки.

Експерти агентства також відзначили, що міжнародні резерви України мають тенденцію до зростання, а країна відновила доступ до зовнішнього фінансування.

Дефіцит державного бюджету різко скоротився в першому півріччі до 1,8% ВВП через надпланове зростання доходів і значне невиконання витрат. Агентство також очікує зниження дефіциту держбюджету в 2022 році завдяки "ресурсному" законопроєкту, який поки не прийнятий парламентом.

Fitch вважає, що ризики короткострокового фінансування дещо знизилися. Грошові залишки уряду ($2,0 млрд на кінець липня) були підтримані випуском єврооблігацій в квітні і липні на загальну суму $1,75 млрд і відновленню припливу нерезидентів на внутрішній ринок — $1 млрд в першому півріччі. Це, а також $2,7 млрд від нового розподілу спеціальних прав запозичення (SDR) МВФ і доступна ліквідність у внутрішньому банківському секторі допоможуть Україні пройти пік зовнішніх виплат ($2,2 млрд) у вересні та здійснити бюджетні витрати в другій половині поточного року.

Агентство також вказує на помірний прогрес в програмі реформ. Таким прогресом названі "законодавство, що обмежує діяльність олігархів і вносить поправки в процеси відбору до Вищої ради юстиції".

Все вищесказане, вважають в Fitch, дозволить отримати до кінця поточного року $0,7 млрд траншу МВФ і 0,6 млрд євро макропомощі ЄС, а програма stand by з МВФ буде продовжена на 2022 рік.

До аргументів Fitch можна додати, що в січні — липні до загального фонду державного бюджету надійшло 330,5 млрд грн. Індикативний показник (план) Міністерства фінансів по доходах виконано на 106%, повідомила ДПС.

Державна служба зайнятості відзначила зниження числа одержувачів допомоги по безробіттю. На 4 серпня їх було 273 тис. осіб, що на 36% менше в річному вимірі. Всього зареєстровано 319 тис. безробітних. У Мінекономіки вважають, що така динаміка свідчить про поступове пожвавлення економіки.

Нагадаємо, МВФ затвердив виділення $650 млрд зі своїх резервних активів, з яких $2,7 млрд передбачені для України.

В кінці липня міністр фінансів Сергій Марченко та виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс домовилися про продовження "конструктивного діалогу" для отримання Україною у вересні другого траншу макрофінансової допомоги ЄС на суму 600 млн євро.