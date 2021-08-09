Шмыгаль анонсировал выплаты украинским семьям к 1 сентября: кто получит по 2 тысячи гривен

Финансовая помощь коснется 145 тысяч украинских семей. Для получения 2000 гривен дети из малообеспеченных семей должны достичь возраста 6-18 лет по состоянию на 1 августа.

Многодетные малообеспеченные семьи к 1 сентября получат материальную помощь в размере 2000 гривен. Об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль в своем Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам премьер-министра, решение о выделении материальной помощи многодетным украинским семьям было утверждено правительством на прошлой неделе.

Помощь в размере 2000 гривен будет предоставляться на каждого ребенка возрастом от 6 до 18 лет, а выплаты коснутся 145 тысяч украинских малообеспеченных семей.

"По инициативе Президента Владимира Зеленского, правительство на этой неделе приняло решение о выплате 2 тысяч гривен на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи, который по состоянию на 1 августа этого года достиг возраста 6-18 лет. Никакого обращения подавать не нужно", — предупредил Денис Шмыгаль в своем Facebook.

Выплаты в размере 2000 гривен, как уверяет премьер-министр, будут произведены органами соцзащиты населения, а общий размер финансовой программы составляет 290 млн гривен.

Подытоживая, Денис Шмыгаль добавил, что помощь в размере 2 тысяч гривен помогут малообеспеченным многодетным семьям собрать своих чад в школы и купить им необходимые вещи для учебы.

Ранее Фокус в своей статье разбирался, как Кабинет министров выполняет свои самые резонансные обещания 2020–2021 годов.

Также Фокус рассказывал о разблокировании выплат больничных украинцам. Президент Владимир Зеленский подписал закон о социальной защите в случае наступления временной нетрудоспособности, который предусматривает получение материальной помощи из Фонда соцстрахования в период временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы.