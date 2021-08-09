Шмигаль анонсував виплати українським сім'ям до 1 вересня: хто отримає по 2 тисячі гривень

Фінансова допомога торкнеться 145 тисяч українських сімей. Для отримання 2000 гривень діти з малозабезпечених сімей повинні досягти віку 6-18 років станом на 1 серпня.

Багатодітні малозабезпечені сім'ї на 1 вересня отримають матеріальну допомогу в розмірі 2000 гривень. Про це повідомив глава Кабміну Денис Шмигаль у своєму Facebook.

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За словами прем'єр-міністра, рішення про виділення матеріальної допомоги багатодітним українським родинам було затверджено урядом минулого тижня.

Допомога в розмірі 2000 гривень буде надаватися на кожну дитину віком від 6 до 18 років, а виплати торкнуться 145 тисяч українських малозабезпечених сімей.

"З ініціативи Президента Володимира Зеленського, уряд на цьому тижні прийняв рішення про виплату 2 тисяч гривень на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої сім'ї, яка станом на 1 серпня цього року досягла віку 6-18 років. Ніякого звернення подавати не потрібно", — попередив Денис Шмигаль у своєму Facebook.

Виплати в розмірі 2000 гривень, як запевняє прем'єр-міністр, будуть проведені органами соцзахисту населення, а загальний розмір фінансової програми становить 290 млн гривень.

Підсумовуючи, Денис Шмигаль додав, що допомога в розмірі 2 тисяч гривень допоможуть малозабезпеченим багатодітним сім'ям зібрати своїх чад до шкіл і купити їм необхідні речі для навчання.

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