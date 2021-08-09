"Укрзализныця" осталась без врио председателя правления: кто может занять его место

Накануне СНБО поручил Кабмину разобраться с состоянием дел в УЗ принять кардинальные меры, в том числе кадровые решения.

На минувших выходных, 7−8 августа наблюдательный совет "Укрзализныци" (УЗ) провел внеочередное заседание. На нем он освободил Ивана Юрика от временного исполнения обязанностей председателя правления и рекомендовал назначить временным руководителем Александра Камышина.

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[ + – ] Александр Камышин Фото: Latifundist

Эти кадровые решения должен одобрить Кабмин. Ожидается, что он сделает это 11 августа.

Юрик будет продолжать выполнение своих обязанностей члена правления УЗ, ответственного за финансы.

Камышина предложено назначить новым временно исполняющим обязанности председателя правления "на период до 31 декабря 2021 года или до избрания нового постоянного председателя правления, в зависимости от того что наступит раньше", сообщили в УЗ.

Кто такой Александр Камышин

Сейчас Александр Камышин является советником министра инфраструктуры Александра Кубракова.

С января 2020 он занимает должность управляющего партнера инвесткомпании Fortior Capital. В 2012–2019 был менеджером по инвестициям группы SCM олигарха Рината Ахметова. В 2008–2012 работал в Dragon Capital Томаша Фиалы, в 2006– 2008 – аудитором в KPMG.

С июля 2011 года является издателем Latifundist Media.

Как подбирают нового руководителя УЗ

В компании заверили, что продолжается процесс "избрания постоянного председателя правления прозрачным и конкурентным способом". На этой неделе должна быть определена рекрутинговая компания, которая займется подбором кандидата.

Нардеп Юлия Гришина, возглавляющая комиссию ВР, которая разбирается с работой УЗ и ее руководства, 23 июля сообщила, что УЗ намерена потратить не менее 6,6 млн грн на оплату услуг HR-агентств по подбору новых членов набсовета и правления. Тендеры уже объявлены.

"Я обращаюсь к премьер-министру Денису Шмыгалю и филиалу "Центр сервисного обеспечения" УЗ, который объявил эти тендеры, с требованием не допустить победы рекрутинговых компаний, которые ранее провалили свои обязательства по поиску подходящих кадров для национальных компаний", – заявила нардеп.

Она считает, что нужно "ставить в управление УЗ опытных железнодорожников".

30 июля СНБО поручил Кабмину разобраться с состоянием дел в УЗ и в случае необходимости принять кардинальные меры, в том числе кадровые решения. В частности, было предписано временно возложить обязанности председателя правления УЗ на министра инфраструктуры Кубракова на период до избрания нового главы госкомпании.

В сообщении УЗ о замене временного руководителя компании говорится, что "Наблюдательный совет принял к сведению рекомендацию, указанную в решении СНБО от 30 июля, а также связанные с этим обсуждения, включая поручения Министерства инфраструктуры, основанные на решении Кабинета министров, акционера УЗ".

Напомним, народный депутат VIII созыва Мустафа Найем получил должность заместителя министра инфраструктуры. С конца июня 2021 года он был советником главы Мининфраструктуры.