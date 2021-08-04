Политика
Мустафа Найем получил должность заместителя министра инфраструктуры
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С конца июня 2021 года экс-нардеп был советником главы Мининфраструктуры.
Народный депутат 8 созыва Верховной Рады Мустафа Найем получил должность заместителя министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова. Соответствующее решение в среду, 4 августа, принял Кабинет министров в ходе заседания, трансляция которого велась на YouTube.
С 23 июня 2021 года Найем был советником министра инфраструктуры, до этого он работал в "Укроборонпроме".
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