З кінця червня 2021 року екснардеп був радником глави Мінінфраструктури.

Народний депутат 8 скликання Верховної Ради Мустафа Найєм отримав посаду заступника міністра інфраструктури України Олександра Кубракова. Відповідне рішення в середу, 4 серпня, ухвалив Кабінет міністрів у процесі засідання, трансляція якого велася на YouTube.

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[ + – ] Засідання Кабміну України, 4 серпня 2021 року

Варто зазначити, що поки на сайті НАПКА не опублiкована декларація Мустафи Найєма як кандидата на посаду заступника міністра.

З 23 червня 2021 року Найєм був радником міністра інфраструктури. 29 квітня він повідомив, що його звільнили з посади заступника гендиректора з управління активами в "Укроборонпромі".

Раніше повідомлялося, що за 2020 рік Найєм заробив в "Укроборонпромі" понад 3 млн гривень.

Біографія: Мустафа Найєм народився 28 червня 1981 року в Кабулі (Афганістан). Він працював у низці видань, враховуючи "Комментрантъ Украина" й "Українську правду", а пізніше став одним із засновників "Громадського телебачення". Був активним учасником Євромайдану 2013-2014 років. На парламентських виборах 2014 його обрали нардепом за списком партії "Блок Петра Порошенка". На виборах до Верховної Ради 2019 року не балотувався, а під час президентських перегонів Найєм підтримав кандидатуру Анатолія Гриценка.