По поручению СНБО. Министр инфраструктуры Кубраков временно возглавит правление "УЗ"
Решение ведомства обусловлено критическим состоянием "Укрзализныци", которое может угрожать национальной безопасности Украины.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании 30 июля предписал временно возложить на министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова обязанности председателя правления акционерного общества "Укрзализныця". Соответствующий документ в среду, 4 августа, опубликовало издание "Новое время".
Речь идет о решениях по "урегулированию проблемных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО Украинская железная дорога".
Правительство, в частности, должно созвать общее собрание акционеров компании для решения таких вопросов:
- привести тарифы на грузовые железнодорожные перевозки к экономически обоснованному уровню;
- обеспечить "Укрзализныцю" бесперебойным снабжением электричеством и урегулировать процедуры ее закупки;
- разработать и ввести в действие программы по восстановлению инфраструктуры, а также ремонту и закупке нового подвижного состава;
- увеличить число транзитных и контейнерных перевозок и т. д.
Временное руководство предприятия будет назначено до избрания на должность председателя правления и формирования полноценных органов управления АО в связи с критическим состоянием, в котором находится предприятие. В СНБО состояние "УЗ" сочли угрожающим национальной безопасности Украины.
При этом, как писала "Экономическая правда", Кубраков не сможет совмещать должность министра и руководителя "Укрзализныци", поскольку будет иметь место конфликт интересов.
Как сообщалось ранее, народный депутат VIII созыва Верховной Рады Мустафа Найем получил должность заместителя министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова. С конца июня 2021 года экс-нардеп был советником главы Мининфраструктуры.
СМИ также писали о том, что после заседания Совета нацбезопасности и обороны, на котором правительству поручили провести кадровую перезагрузку в "Укрзализныце", теневой "бэк-офис" компании также может стать объектом уголовных производств.