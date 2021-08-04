За дорученням РНБО. Міністр інфраструктури Кубрак тимчасово очолить правління "УЗ"

Рішення відомства зумовлено критичним станом "Укрзалізниці", яке може загрожувати національній безпеці України.

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) на засіданні 30 липня наказала тимчасово покласти на міністра інфраструктури України Олександра Кубракова обов'язки голови правління акціонерного товариства "Укрзалізниця". Відповідний документ у середу, 4 серпня, опублікувало видання "Новое время".

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Ідеться про рішення з "урегулювання проблемних питань фінансово-господарської діяльності АТ "Українська залізниця".

Уряд, зокрема, має скликати загальні збори акціонерів компанії для вирішення таких питань:

привести тарифи на вантажні залізничні перевезення до економічно обґрунтованого рівня;

забезпечити "Укрзалізницю" безперебійним постачанням електрикою та врегулювати процедури її закупівлі;

розробити та ввести в дію програми з відновлення інфраструктури, а також ремонту та закупівлі нового рухомого складу;

збільшити число транзитних і контейнерних перевезень і т. д.

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Тимчасове керівництво підприємства буде призначено до обрання на посаду голови правління та формування повноцінних органів управління АТ у зв'язку з критичним станом, у якому перебуває підприємство. В РНБО стан "УЗ" визнали таким, що загрожує національній безпеці України.

При цьому, як писала "Економічна правда", Кубрак не зможе суміщати посаду міністра та керівника "Укрзалізниці", оскільки буде мати місце конфлікт інтересів.

Як повідомлялося раніше, народний депутат VIII скликання Верховної Ради Мустафа Найєм отримав посаду заступника міністра інфраструктури України Олександра Кубракова. З кінця червня 2021 року екснардеп був радником глави Мінінфраструктури.

ЗМІ також писали про те, що після засідання Ради нацбезпеки і оборони, на якому уряду доручили провести кадрову перезавантаження в "Укрзалізниці", тіньовий "бек-офіс" компанії також може стати об'єктом кримінальних проваджень.