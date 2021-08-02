"Бек-офіс" "Укрзалізниці" залишили без роботи — ЗМІ

Після засідання Ради нацбезпеки й оборони, на якому уряду доручили провести кадрове перезавантаження в "Укрзалізниці", тіньовий "бек-офіс" компанії також може стати об'єктом кримінальних проваджень. Про це пише видання "Дело".

Журналісти нагадують, що до складу "бек-офісу", про який писали деякі ЗМІ, входять колишній глава Держгеонадр Дмитро Кащук, його колишній радник Денис Жегалов, а також Дмитро Абрамович, який при попередньому міністрі інфраструктури Владиславу Криклію обіймав посаду першого заступника міністра, відповідального за УЗ.

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Також у роботі "бек-офісу" бере участь Денис Пугач. За інформацією "Дело", деякий час Пугач був причетний до роботи ЗАТ "Київський електровагоноремонтний завод", зокрема, курирував схему поставок кабельно-провідникової продукції, а також забезпечував підключення сторонніх споживачів до електричних мереж "Укрзалізниці", ймовірно, через власні підконтрольні комерційні структури.

"Після п'ятничного рішення від керівництва "УЗ" нібито надійшла команда починати знищення документальних слідів роботи "бек-офісу", зокрема, електронного листування, розписок за видавання грошей з "чорної каси", "логістичних журналів" (кому, від кого і з якою регулярністю повинні були постачати "тіньовий кеш") та інших. Проте судячи з наявної інформації, це вже не має ніякого значення. Адже спецслужби вели негласні слідчі дії щодо "співробітників" і "керівників" офісу як мінімум протягом останніх декількох місяців. А всі необхідні документи вже давно скопійовані та підшиті в особисті справи, оскільки багато хто з "бек-офіцерів" є фігурантами кримінальних проваджень", — йдеться в матеріалі.

Журналісти "Дело" зазначають, посилаючись на УНІАН, що в матеріалах СБУ прямо вказані зловживання і схеми, які в спецслужбі вважають найбільш небезпечними. Насамперед, йдеться про схеми, пов'язані з держзакупівлями. Основні зловживання стосуються поставок запчастин та устаткування неналежної якості або взагалі невідомого походження.

Гальмівні колодки, елементи верхньої будови колії, компоненти силових агрегатів тепловозів, елементи інтер'єрів приміських поїздів — це тільки частина корупційних закупівель, на які вказують в спецслужбі як на найбільш обурливі, — пише видання "Дело".

Ще один напрямок розслідувань стосується махінацій у фінансовій сфері. "УЗ" вже давно перебуває в борговій ямі (СБУ наводить цифру 36 млрд грн. кредитного навантаження), у деякі місяці позики доводиться брати просто на виплату заробітної плати, пишуть журналісти "Дело".

В іншому матеріалі видання "Дело" розповідає, що об'єктом уваги спецслужб також може стати змова з кредиторами "УЗ" щодо зловживань під час видавання та розподілу коштів кредитів на розвиток інфраструктури компанії.