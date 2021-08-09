"Укрзалізниця" залишилася без т. в. о. голови правління: хто може зайняти його місце

Напередодні РНБО доручила Кабміну розібратися зі станом справ в УЗ і в разі потреби вжити кардинальних заходів, зокрема кадрові рішення.

На минулих вихідних, 7-8 серпня, наглядова рада "Укрзалізниці" (УЗ) провела позачергове засідання. На ньому вона звільнила Івана Юрика від тимчасового виконання обов'язків голови правління і рекомендувала призначити тимчасовим керівником Олександра Камишина.

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[ + – ] Олександр Камишин Фото: Latifundist

Ці кадрові рішення має схвалити Кабмін. Очікується, що він зробить це 11 серпня.

Юрик продовжуватиме виконання своїх обов'язків члена правління УЗ, відповідального за фінанси.

Камишина запропоновано призначити новим тимчасовим виконувачем обов'язків голови правління "на період до 31 грудня 2021 року або до обрання нового постійного голови правління, залежно від того що настане раніше", — повідомили в УЗ.

Хто такий Олександр Камишин

Зараз Олександр Камишин є радником міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Із січня 2020 він обіймає посаду керівного партнера інвесткомпанії Fortior Capital. У 2012-2019 був менеджером з інвестицій групи SCM олігарха Ріната Ахметова. У 2008-2012 працював у Dragon Capital Томаша Фіали, в 2006-2008 — аудитором у KPMG.

З липня 2011 року є видавцем Latifundist Media.

Як підбирають нового керівника УЗ

У компанії запевнили, що триває процес "обрання постійного голови правління прозорим і конкурентним способом". Цього тижня повинна бути визначена рекрутингова компанія, яка займеться підбором кандидата.

Нардепка Юлія Гришина, яка очолює комісію ВР, яка розбирається з роботою УЗ та її керівництва, 23 липня повідомила, що УЗ має намір витратити не менше 6,6 млн грн на оплату послуг HR-агентств із підбору нових членів наглядової ради і правління. Тендери вже оголошені.

"Я звертаюся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і філії "Центр сервісного забезпечення" УЗ, який оголосив ці тендери, з вимогою не допустити перемоги рекрутингових компаній, які раніше провалили свої зобов'язання з пошуку відповідних кадрів для національних компаній", — заявила нардепка.

Вона вважає, що потрібно "ставити в управління УЗ досвідчених залізничників".

30 липня РНБО доручила Кабміну розібратися зі станом справ в УЗ і в разі потреби вжити кардинальних заходів, зокрема кадрові рішення. Зокрема, було запропоновано тимчасово покласти обов'язки голови правління УЗ на міністра інфраструктури Кубракова на період до обрання нового глави держкомпанії.

У повідомленні УЗ про заміну тимчасового керівника компанії говориться, що "Наглядова рада взяла до відома рекомендацію, зазначену в рішенні РНБО від 30 липня, а також пов'язані з цим обговорення, враховуючи доручення Міністерства інфраструктури, засновані на рішенні Кабінету міністрів, акціонера УЗ".

Нагадаємо, народний депутат VIII скликання Мустафа Найєм отримав посаду заступника міністра інфраструктури. З кінця червня 2021 року він був радником глави Мінінфраструктури.