Полмиллиона украинцев рискуют остаться без пенсий, — Минсоцполитики

Неофициально трудоустроенные украинцы не смогут претендовать на выплаты по достижению пенсионного возраста.

500 тысяч украинцев, которые работают в "тени", могут остаться без пенсий из-за нехватки страхового стажа. Такое заявление в эфире телеканала Украина 24 сделала глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

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Профильное ведомство разрабатывает законопроект для решения этой проблемы. Документ, по словам Марины Лазебной, позволит украинцам, работающим "в тени", получить право на начисление страхового стажа.

Законопроект, по которому неофициально трудоустроенные украинцы могут претендовать на пенсии по достижению пенсионного возраста, направлен на экспертизу в Международную организацию труда.

"У полумиллиона человек не будет необходимых 15 лет, которые дают им право уйти на пенсию в установленном возрасте. И мы над этим работаем. Мы разработали законопроект и отправили его на экспертизу в Международную организацию труда, и будем продвигать его дальше", – предупредила Марина Лазебная в эфире телеканала.

Глава Минсоцполитики назвала еще одну проблему, с которой могут столкнуться будущие пенсионеры — недобор стажа за неполную занятость. Подобный вид трудовой занятности популярен в Украине, поскольку позволяет работодателю платить сотруднику меньшую зарплату и меньшие налоги с нее. Как утверждает Мария Лазебная, неполная занятность украинцев может привести к массовому недобору стажа, необходимого для начисления пенсионных выплат.

Ранее Фокус рассказывал, что Шмыгаль назвал условие для повышения пенсий украинцев в два раза. По словам главы Кабмина, пенсионные выплаты вырастут в два раза в случае, если в Украине утвердят накопительную пенсионную систему.

Также Фокус сообщал, что в Украине выросли пенсии "чернобыльцев". С 1 июля на 50-200% выросли минимальные пенсионные выплаты для людей с инвалидностью, а повышение пенсий затронет более 40 тысяч человек.