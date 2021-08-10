Пів мільйона українців ризикують залишитися без пенсій, — Мінсоцполітики

Неофіційно працевлаштовані українці не зможуть претендувати на виплати після досягненню пенсійного віку.

500 тисяч українців, які працюють в "тіні", можуть залишитися без пенсій через брак страхового стажу. Таку заяву в ефірі телеканалу Україна 24 зробила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Профільне відомство розробляє законопроект для вирішення цієї проблеми. Документ, за словами Марини Лазебної, дозволить українцям, які працюють "в тіні", отримати право на нарахування страхового стажу.

Законопроект, за яким неофіційно працевлаштовані українці можуть претендувати на пенсії після досягненню пенсійного віку, спрямований на експертизу в Міжнародну організацію праці.

"У пів мільйона людина не буде необхідних 15 років, які дають їм право піти на пенсію в установленому віці. І ми над цим працюємо. Ми розробили законопроект і відправили його на експертизу в Міжнародну організацію праці, і просуватимемо його далі", — попередила Марина Лазебная в ефірі телеканалу.

Глава Мінсоцполітики назвала ще одну проблему, з якою можуть зіткнутися майбутні пенсіонери — недобір стажу за неповну зайнятість. Подібний вид трудової занятності популярний в Україні, оскільки дозволяє роботодавцю платити співробітникові меншу зарплату і менші податки з неї. Як стверджує Марія Лазебна, неповна зайнятість українців може призвести до масового недобору стажу, необхідного для нарахування пенсійних виплат.

Раніше Фокус розповідав, що Шмигаль назвав умову для підвищення пенсій українців удвічі. За словами глави Кабміну, пенсійні виплати зростуть удвічі в разі, якщо в Україні затвердять накопичувальну пенсійну систему.

Також Фокус повідомляв, що в Україні зросли пенсії "чорнобильців". З 1 липня на 50-200% зросли мінімальні пенсійні виплати для людей з інвалідністю, а підвищення пенсій торкнеться понад 40 тисяч людей.