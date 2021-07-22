В Україні зросли пенсії "чорнобильців": хто отримає підвищені виплати

Підвищення торкнеться понад 40 тисяч пенсіонерів. У певних категорій ліквідаторів аварії на ЧАЕС пенсійні виплати зростуть на 200%.

Міністерство соціальної політики повідомило про збільшення розміру мінімальних пенсій у людей з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, передає пресслужба відомства.

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Як зазначили в Мінсоцполітики, з 1 липня на 50-200% зросли мінімальні пенсійні виплати для людей з інвалідністю.

Наприклад, підвищення мінімального розміру пенсії для людей, які постраждали в результаті аварії на ЧАЕС, становить від 80% до 200%:

для людей I групи інвалідності — від 2780 грн до 6000 грн;

для людей II групи інвалідності — від 2317,5 грн до 4800 грн;

для людей III групи інвалідності — з 2039,4 грн до 3700 грн;

для дітей з інвалідністю — з 1854 грн до 3700 грн.

У Мінсоцполітики зазначили, що з 2022 року фіксовані розміри будуть індексуватися щорічно на коефіцієнт збільшення пенсій. Підвищення торкнулося і щомісячної державної адресної допомоги людям з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи.

Починаючи з 1 липня, щомісячну адресну допомогу до пенсії з урахуванням інших виплат (надбавок, додаткової пенсії) отримають у сумі, якої не вистачає для досягнення:

для людей I групи інвалідності — 10340,35 грн (було 5283,9 грн);

для людей II групи інвалідності — 8272,28 грн (було 4727,7 грн);

для людей III групи інвалідності — 6204,21 грн (було 4171,5 грн).

Пресслужба міністерства соціальної політики додала, що зазначені вище категорії пенсіонерів отримають підвищені виплати в серпні з доплатою до підвищених розмірів за липень. Підвищення пенсій торкнулося понад 40 тисяч чоловік, які постраждали в результаті аварії на ЧАЕС.

Раніше Фокус повідомляв, що Кабмін підвищив старі військові пенсії та збільшив доплати деяким УБД. Майже 400 тисяч колишніх військовослужбовців і службовців органів правопорядку отримають пенсійні доплати, і будуть підвищені виплати для учасників бойових дій (УБД), які втратили працездатність.

Також Фокус розповідав про підвищення пенсій ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Розмір мінімальної пенсії з інвалідності I групи збільшується в понад два рази — до 6000 гривень. А закон про підвищення пенсій вступив у силу з 1 липня 2021 року.