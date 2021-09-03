Зима близко: сколько украинцы будут платить за отопление?

Тарифы на отопление могут повысить на 20% и более

Тарифы на отопление осенью и зимой 2021-2022 по состоянию на начало сентября еще не объявлены. Однако предпосылки для их повышения уже есть. "Тарифы для населения на отопление могут вырасти ориентировочно на 20% с 1400–2000 грн до 1700–2500 за Гкал тепла, а иногда и более", — рассказал Фокусу в материале "За все надо платить. Почему ценой комфортных тарифов на свет и газ станет виток инфляции" Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических исследований. По прогнозам эксперта, в условной двухкомнатной квартире площадью 60–70 кв. м вместо 2–3 тыс. грн, как это было в прошлом сезоне, придется платить 2,5–4 тыс. грн в месяц. За весь отопительный сезон 2021-2022 года жители такой квартиры заплатят на 2–4 тыс. грн больше, чем годом ранее.

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Другие опрошенные Фокусом эксперты предупреждают о еще более существенном подорожании. В частности, Татьяна Бойко, координатор ЖК и энергопрограмм гражданской сети "Опора", прогнозирует повышение тарифов на отопление на 30-70%.

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За все надо платить. Почему ценой комфортных тарифов на свет и газ станет виток инфляции

По мнению экспертов, причиной повышения тарифов может стать рост рыночных цен на газ. Теплокоммунэнерго получили от "Нафтогаза" привлекательное ценовое предложение — 7,42 грн за кубометр газа. Однако операторы рынка считают условия договоров с "Нафтогазом" дискриминационными из-за предоплаты и штрафов, а выделенные лимиты дешевого газа — недостаточными. Поэтому им придется, по меньшей мере, докупать газ по рыночным ценам — от 12 грн за кубометр и выше.

Подробнее о возможном подорожании отопления читайте в статье Фокуса "За все надо платить. Почему ценой комфортных тарифов на свет и газ станет виток инфляции".

Ранее Фокус писал о готовящемся снижении тарифов на электроэнергию для населения с 1 октября 2021 года.