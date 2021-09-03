Зима близько: скільки українці платитимуть за опалення?

Тарифи на опалення можуть підвищити на 20% і більше

Тарифи на опалення восени і взимку 2021-2022 станом на початок вересня ще не оголошені. Однак передумови для їхнього підвищення вже є. "Тарифи для населення на опалення можуть зрости орієнтовно на 20% із 1400-2000 грн до 1700-2500 за Гкал тепла, а іноді і більше", — розповів Фокусу в матеріалі "За все треба платити. Чому ціною комфортних тарифів на світло і газ стане виток інфляції " Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень. За прогнозами експерта, в умовній двокімнатній квартирі площею 60-70 кв. м замість 2-3 тис. грн, як це було в минулому сезоні, доведеться платити 2,5-4 тис. грн на місяць. За весь опалювальний сезон 2021-2022 року жителі такої квартири заплатять на 2-4 тис. грн більше, ніж роком раніше.

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Інші опитані Фокусом експерти попереджають про ще істотніше подорожчання. Зокрема, Тетяна Бойко, координаторка ЖК і енергопрограм громадянської мережі "Опора", прогнозує підвищення тарифів на опалення на 30-70%.

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За все треба платити. Чому ціною комфортних тарифів на світло і газ стане виток інфляції

На думку експертів, причиною підвищення тарифів може стати зростання ринкових цін на газ. Теплокомуненерго отримали від "Нафтогазу" привабливу цінову пропозицію — 7,42 грн за кубометр газу. Однак оператори ринку вважають умови договорів із "Нафтогазом" дискримінаційними через передоплати і штрафи, а виділені ліміти дешевого газу — недостатніми. Тому їм доведеться, щонайменше, докуповувати газ за ринковими цінами — від 12 грн за кубометр і вище.

Детальніше про можливе подорожчання опалення читайте в статті Фокуса "За все треба платити. Чому ціною комфортних тарифів на світло і газ стане виток інфляції" .

Раніше Фокус писав про підготовлюване зниження тарифів на електроенергію для населення з 1 жовтня 2021 року.