Эксперты: из-за подорожания газа в новом сезоне вырастут расходы на оплату коммуналки

По оценкам опрошенных Фокусом экспертов, централизованное отопление может подорожать на 20-70%.

31 августа цена на природный газ в Европе установила рекорд, достигнув уровня $620 за тыс. кубометров. Подобные тенденции на мировом рынке газа могут привести к подорожанию счетов за коммунальные услуги в Украине. Об этом Фокус рассказал в материале "За все надо платить. Почему ценой комфортных тарифов на свет и газ станет виток инфляции".

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По оценкам опрошенных Фокусом экспертов, централизованное отопление может подорожать на 20-70%. Однако, благодаря автоматическому переводу потребителей газа на годовые тарифы согласно постановлению НКРЭКУ с 1 мая 2021 года за газ в конфорке и индивидуальное газовое отопление в частных домах можно будет платить по "летним" ценам.

Важно

За все надо платить. Почему ценой комфортных тарифов на свет и газ станет виток инфляции

Например, годовой тариф "Нафтогаза" составляет 7,96 грн за кубометр, тогда как месячный тариф в сентябре уже достиг 12 грн за кубометр. Самый высокий месячный тариф по Украине среди всех операторов рынка в начале сентября — 20,96 грн за кубометр. Такие цены действуют для тех, кто после 1 мая 2021 года обратился к поставщику газа с просьбой об отказе от годового тарифа.

Еще один фактор, который приведет к увеличению расходов на коммуналку — подорожание электроэнергии для коммерческих потребителей. Как объяснила Фокусу Татьяна Симоненко, эксперт "Лиги антитраста", в себестоимости услуг водоканалов 70% составляет электроэнергия. Соответственно, водоснабжение, в том числе и холодное, ориентировочно подорожает на 30%.

Подробнее о грядущем отопительном сезоне читайте в статье Фокуса "За все надо платить. Почему ценой комфортных тарифов на свет и газ станет виток инфляции".

Ранее Фокус писал о снижении тарифов на электроэнергию для населения с 1 октября 2021 года.