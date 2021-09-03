Експерти: через подорожчання газу в новому сезоні виростуть витрати на оплату комуналки

За оцінками опитаних Фокусом експертів, централізоване опалення може подорожчати на 20-70%.

31 серпня ціна на природний газ у Європі встановила рекорд, досягнувши рівня $620 за тис. кубометрів. Подібні тенденції на світовому ринку газу можуть призвести до подорожчання рахунків за комунальні послуги в Україні. Про це Фокус розповів у матеріалі "За все треба платити. Чому ціною комфортних тарифів на світло і газ стане виток інфляції".

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За оцінками опитаних Фокусом експертів, централізоване опалення може подорожчати на 20-70%. Однак, завдяки автоматичному переведенню споживачів газу на річні тарифи відповідно до постанови НКРЕКП із 1 травня 2021 року за газ у конфорці й індивідуальне газове опалення в приватних будинках можна буде платити за "літніми" цінами.

Важливо

За все треба платити. Чому ціною комфортних тарифів на світло і газ стане виток інфляції

Наприклад, річний тариф "Нафтогазу" становить 7,96 грн за кубометр, тоді як місячний тариф у вересні вже досяг 12 грн за кубометр. Найвищий місячний тариф по Україні серед усіх операторів ринку на початку вересня — 20,96 грн за кубометр. Такі ціни діють для тих, хто після 1 травня 2021 року звернувся до постачальника газу з проханням про відмову від річного тарифу.

Ще один фактор, який призведе до збільшення витрат на комуналку, — подорожчання електроенергії для комерційних споживачів. Як пояснила Фокусу Тетяна Симоненко, експертка "Ліги антитрасту", в собівартості послуг водоканалів 70% становить електроенергія. Відповідно, водопостачання, в тому числі й холодне, орієнтовно подорожчає на 30%.

Детальніше про прийдешній опалювальний сезон читайте в статті Фокуса "За все треба платити. Чому ціною комфортних тарифів на світло і газ стане виток інфляції".

Раніше Фокус писав про зниження тарифів на електроенергію для населення з 1 жовтня 2021 року.