Минэкономики разрешило повысить стоимость топлива на АЗС

На ближайшие 10 дней цены на бензин могут вырасти на 41 копейку, а на дизтопливо – на 58 копеек.

Максимальная цена обычного (не брендированного) бензина на АЗС не должна сейчас превышать 30,94 грн за 1 литр, а обычного дизтоплива – 28,69 грн. Такой вывод можно сделать после того, как Минэкономики обнародовало новые значения средней стоимости топлива:

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бензин – 25,94 грн/литр;

дизтопливо – 21,69 грн/литр.

К этой стоимости прибавляются торговые наценки АЗС, которые не должны превышать:

для бензина – 5 грн/литр;

для дизтоплива – 7 грн/литр.

По сравнению в концом августа средняя цена на бензин возросла на 0,41 грн, на дизтопливо – на 0,58 грн.

Напомним, что в Украине на время действия коронавирусного карантина с 15 мая этого года введено государственное регулирование розничных цен на топливо.

Согласно методике регулирования, среднюю стоимость топлива Минэкономики определяет на основании расчетов, которые выполняет "Нафтогаз Украины". При расчете учитываются стоимость экспортных поставок топлива за предыдущие 10 дней, налоговые платежи, обменный курс гривны, логистические затраты поставщиков.

Прибыльность продаж бензина и дизельного топлива на АЗС в 2021 году снизилась. Такой вывод сделали в консалтинговой группе "А-95", проведя специальное исследование.

Главными причинами этого названы стабилизация внешнего рынка и снижение уровня рисков, обусловленных пандемией COVID-19.

В исследовании участники рынка были разбиты на четыре группы:

премиальные сети (ОККО, WOG, Shell, Socar и ряд другие, всего 885 АЗС, 12% от общего количества в стране);

медиум-сегмент (AMIK, Glusco, UPG, KLO и др., 950 АЗС, 12%);

консолидированная сеть неформальной группы "Приват" (1 500 АЗС, 20%);

дискаунтеры (Мotto, БРСМ, "Авантаж", Sun Oil и др., 3 626 АЗС, 47%).

Наибольшее снижение прибыльности произошло по бензину. При этом дискаунтеры показывают расчетную убыточность на протяжении последних 12 месяцев.

Директор "А-95" Сергей Куюн сказал, что он не верит в эту убыточность. "Бумажная" убыточность, по его словам, объясняется торговлей фальсифицированным бензином и массовыми операциям по продаже топлива за наличные, мимо кассового учета.

В мае Фокус разбирался, чем обернется госрегулирование цен на топливо для потребителей и власти.

После введения регулирования, ряд сетей АЗС прекратили торговлю премиальными (брендированным) сортами топлива. Но Минэкономики быстро разъяснила, что на них ограничения не распространяются.