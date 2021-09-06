Мінекономіки дозволило підвищити вартість палива на АЗС

На найближчі 10 днів ціни на бензин можуть вирости на 41 копійку, а на дизпаливо — на 58 копійок.

Максимальна ціна звичайного (не брендованого) бензину на АЗС не повинна зараз перевищувати 30,94 грн за 1 літр, а звичайного дизпалива — 28,69 грн. Такий висновок можна зробити після того, як Мінекономіки оприлюднило нові значення середньої вартості палива:

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бензин — 25,94 грн/літр;

дизпаливо — 21,69 грн/літр.

До цієї вартості додаються торгові націнки АЗС, які не повинні перевищувати:

для бензину — 5 грн/літр;

для дизпалива — 7 грн/літр.

Порівняно з кінцем серпня середня ціна на бензин зросла на 0,41 грн, на дизпаливо — на 0,58 грн.

Нагадаємо, що в Україні на час дії коронавірусного карантину з 15 травня цього року запроваджене державне регулювання роздрібних цін на паливо.

Згідно з методикою регулювання, середню вартість палива Мінекономіки визначає на підставі розрахунків, які виконує "Нафтогаз України". У процесі розрахунку враховуються вартість експортних поставок палива за попередні 10 днів, податкові платежі, обмінний курс гривні, логістичні витрати постачальників.

Прибутковість продажів бензину і дизельного палива на АЗС у 2021 році знизилася. Такий висновок зробили в консалтинговій групі "А-95", провівши спеціальне дослідження.

Головними причинами цього названі стабілізація зовнішнього ринку і зниження рівня ризиків, обумовлених пандемією COVID-19.

У дослідженні учасники ринку були розбиті на чотири групи:

преміальні мережі (ОККО, WOG, Shell, Socar і низка інших, усього 885 АЗС, 12% від загальної кількості в країні);

медіум-сегмент (AMIK, Glusco, UPG, KLO тощо, 950 АЗС, 12%);

консолідована мережа неформальної групи "Приват" (1 500 АЗС, 20%);

дискаунтери (Мotto, БРСМ, "Авантаж", Sun Oil тощо, 3 626 АЗС, 47%).

Найбільше зниження прибутковості відбулося на бензин. При цьому дискаунтери показують розрахункову збитковість протягом останніх 12 місяців.

Директор "А-95" Сергій Куюн сказав, що він не вірить в цю збитковість. "Паперова" збитковість, за його словами, пояснюється торгівлею фальсифікованим бензином і масовими операціями з продажу палива за готівку, повз касового обліку.

У травні Фокус розбирався, чим обернеться держрегулювання цін на паливо для споживачів і влади.

Після введення нормативного акта, низка мереж АЗС припинили торгівлю преміальними (брендованим) сортами палива. Але Мінекономіки швидко роз'яснило, що на них обмеження не поширюються.