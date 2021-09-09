"Откладывайте хотя бы 3-5%": Милованов призвал украинцев не рассчитывать на пенсию от государства

Из-за демографической проблемы в Украине нельзя провести пенсионную реформу за 1-2 года, поэтому граждане должны самостоятельно откладывать деньги себе на старость.

Бывший министр экономики и глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов призвал украинцев не рассчитывать на пенсию от государства и откладывать 3-5% с доходов себе на пенсионные выплаты. Об этом топ-чиновник заявил в эфире телеканала Украина 24.

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По его словам, для каждого украинца желательно, чтобы государство стало лучше, а пенсионная реформа была реализована в полном объеме.

Однако, как утверждает Тимофей Милованов, эти процессы нельзя сделать за один или два года из-за сложной демографической ситуации в Украине.

В связи с этим, бывший министр экономики призвал украинцев не рассчитывать на пенсию от государства и откладывать часть с зарплат себе на выплаты.

"Для каждого человека и семьи желательно, чтобы государство стало лучше, желательно, чтобы пенсионная реформа была сделана. И со временем это будет сделано. Но из-за демографической проблемы это не будет сделано за год или два — это будет за многие годы. Поэтому каждый человек должен рассчитывать на себя и откладывать и хранить хотя бы 3-5%", — заявил Милованов в эфире телеканала.

Глава набсовета "Укроборонпрома" также призвал украинцев быть ответственными, рассчитывать только на себя и при возможности — накапливать деньги себе на пенсию.

Тимофей Милованов обвинил в безответственности политиков, которые призывают граждан не накапливать деньги на заслуженный отдых и дожидаться выплат от государства.

"Вы, политики, говорите: нет, не накапливайте, пусть государство обеспечит. И в этом ваша безответственность", — резюмировал экс-министр в эфире телеканала.

[ + – ] Тимофей Милованов про выплаты пенсий

Ранее Фокус предупреждал, что 500 тысяч украинцев могут остаться без пенсий. По данным Минсоцполитики, без выплат рискуют остаться неофициально трудоустроенные украинцы, которым не будет хватать страхового стажа для выхода на пенсию и начисления денег.

Также Фокус назвал условие для повышения пенсий украинцев в два раза. По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, выплаты могут вырасти в два раза при условии, если в Украине введут накопительную пенсионную систему.