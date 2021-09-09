"Відкладайте хоча б 3-5%": Милованов закликав українців не розраховувати на пенсію від держави

Через демографічну проблему в Україні не можна провести пенсійну реформу за 1-2 роки, тому громадяни повинні самостійно відкладати гроші собі на старість.

Колишній міністр економіки і глава наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов закликав українців не розраховувати на пенсію від держави і відкладати 3-5% з доходів собі на пенсійні виплати. Про це топчиновник заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

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За його словами, для кожного українця бажано, щоб держава стала кращою, а пенсійна реформа була реалізована в повному обсязі.

Однак, як стверджує Тимофій Милованов, ці процеси не можна зробити за один або два роки через складну демографічну ситуацію в Україні.

У зв'язку з цим, колишній міністр економіки закликав українців не розраховувати на пенсію від держави і відкладати частину з зарплат собі на виплати.

"Для кожної людини і сім'ї бажано, щоб держава стала кращою, бажано, щоб пенсійна реформа була зроблена. І з часом це буде зроблено. Але через демографічну проблему це не буде зроблено за рік або два — це буде за багато років. Тому кожна людина повинна розраховувати на себе і відкладати й зберігати хоча б 3-5%", — заявив Милованов в ефірі телеканалу.

Глава наглядової ради "Укроборонпрому" також закликав українців бути відповідальними, розраховувати тільки на себе і при можливості накопичувати гроші собі на пенсію.

Тимофій Милованов звинуватив у безвідповідальності політиків, які закликають громадян не накопичувати гроші на заслужений відпочинок і чекати виплат від держави.

"Ви, політики, говорите: ні, не накопичуйте, нехай держава забезпечить. І в цьому ваша безвідповідальність", — резюмував ексміністр в ефірі телеканалу.

[ + – ] Тимофій Милованов про виплати пенсій

Раніше Фокус попереджав, що 500 тисяч українців можуть залишитися без пенсій. За даними Мінсоцполітики, без виплат ризикують залишитися неофіційно працевлаштовані українці, яким не вистачатиме страхового стажу для виходу на пенсію і нарахування грошей.

Також Фокус назвав умову для підвищення пенсій українців удвічі. За словами глави Кабміну Дениса Шмигаля, виплати можуть вирости удвічі за умови, якщо в Україні введуть накопичувальну пенсійну систему.