В Италии из-за дефицита пшеницы готовятся к сильному скачку цен на пасту

Макаронные изделия могут подорожать в рознице уже до конца этого года, так как урожай зерновых в этом году пострадал из-за сильной жары.

В связи с падением производства твердой пшеницы Италия вскоре может столкнуться со скачком цен на традиционные макаронные изделия этой страны — пасту. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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"Наша семья была в этом бизнесе на протяжении 110 лет, но мы никогда ранее не были в такой ситуации", — рассказал журналистам Джузеппе Ферро, генеральный директор одной из крупнейших итальянских предприятий по производству пасты.

Тем временем цена на твердую пшеницу стремительно растет, большие производители пасты уже спешат заполнить склады зерном, срок которого составляет до двух лет. Однако проблема заключается в том, что мука из твердых сортов пшеницы, необходимая для производства пасты, может храниться только месяц.

Дефицит уже повлиял на производственные затраты и приведет к тому, что перед Рождеством розничная цена на пасту вырастет.

По данным агентства, от засухи и сильной жары пострадал урожай пшеницы в Канаде, которая является крупнейшим производителем твердой пшеницы в мире. В результате поставки зерна из элеваторов портовых терминалов на западе страны упали на 41% за третью неделю августа, по сравнению с тем же периодом 2020 года. Качество европейской пшеницы также пострадало от сильных дождей, которые пришлись на лето, утверждают журналисты.

Тем временем в Украине ожидают, что урожай пшеницы в этом году превысит показатели, достигнутые во времена СССР. Всего ожидается собрать 32 млн тонн зерновых.

Также Фокус писал о том, что мировые цены на продовольствие в августе достигли пиковых значений.