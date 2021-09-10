В Італії через дефіцит пшениці готуються до сильного стрибка цін на пасту

Макаронні вироби можуть подорожчати в роздрібній торгівлі вже до кінця цього року, оскільки урожай зернових цього року постраждав через сильну спеку.

У зв'язку з падінням виробництва твердої пшениці Італія незабаром може зіткнутися зі стрибком цін на традиційні макаронні вироби цієї країни — пасту. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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"Наша сім'я була в цьому бізнесі протягом 110 років, але ми ніколи раніше не були в такій ситуації", — розповів журналістам Джузеппе Ферро, генеральний директор однієї з найбільших італійських підприємств з виробництва пасти.

Тим часом ціна на тверду пшеницю стрімко зростає, великі виробники пасти вже поспішають заповнити склади зерном, термін якого становить до двох років. Однак проблема полягає в тому, що борошно з твердих сортів пшениці, необхідне для виробництва пасти, може зберігатися тільки місяць.

Дефіцит вже вплинув на виробничі витрати і призведе до того, що перед Різдвом роздрібна ціна на пасту виросте.

За даними агентства, від посухи і сильної спеки постраждав урожай пшениці в Канаді, яка є найбільшим виробником твердої пшениці в світі. В результаті постачання зерна з елеваторів портових терміналів на заході країни впали на 41% за третій тиждень серпня, в порівнянні з тим же періодом 2020 року. Якість європейської пшениці також постраждала від сильних дощів, які припали на літо, стверджують журналісти.

Тим часом в Україні очікують, що урожай пшениці в цьому році перевищить показники, досягнуті за часів СРСР. Всього очікується зібрати 32 млн тонн зернових.

Також Фокус писав про те, що світові ціни на продовольство в серпні досягли пікових значень.