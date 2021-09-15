В Минэкономики назвали главные риски для роста ВВП до конца текущего года

Провалы в оптовой торговле и стагнация в строительстве сдерживали в июле более быстрый рост ВВП.

За семь месяцев текущего года сводный индекс производства (СИП) увеличился в годовом выражении на 1,3% (за шесть месяцев он вырос на 1%), ВВП – на 2,1% (за шесть месяцев – на 1%). Об этом сообщило Минэкономики в обзоре экономической активности по итогам июля, опубликованном 15 сентября.

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Министерство отмечает, что ожидаемый рост ВВП по итогам года на 4% может не случиться.

Риски для роста ВВП до конца текущего года:

частота, продолжительность и степень жесткости возможных новых карантинных ограничений;

ухудшение конъюнктуры на ключевых для отечественного экспорта сырьевых рынках на фоне распространения новой волны коронавируса и обострения отношений между отдельными странами;

рост неплатежеспособности предприятий;

полноценный запуск газопровода "Северный поток-2", что может сказаться на поступлениях от транзита газа.

В июле почти все основные виды экономической деятельности, кроме оптовой торговли, продемонстрировали рост, который поддерживался ослаблением карантина внутри страны и за ее пределами, более оптимистичными настроениями бизнеса в сочетании с эффектом низкой базы сравнения прошлого года.

Однако о посткризисном оздоровлении экономики пока говорить рано. Так, по данным НБУ, индекс ожиданий деловой активности в июле составил 50,8 пунктов, упав с 51,6 в июне.

Положительный вклад в динамику ВВП сформировали такие виды деятельности:

промышленность – за счет благоприятной конъюнктуры на внешних сырьевых рынках и продолжения восстановления спроса, дальнейшего приспособления к новым условиям работы;

сельское хозяйство – за счет начала уборочной кампании в южных регионах с получением высокого урожая почти всех культур. Однако значительный рост расходов производителей животноводческой продукции из-за удорожания кормовой базы и конкуренции на внутреннем рынке с импортными аналогами сдерживает развитие сельского хозяйства в целом;

транспорт – рост обеспечен, в первую очередь, за счет очень низкой базы сравнения прошлого года. Продолжался рост пассажирооборота на фоне ослабления карантина и грузооборота – за счет постепенного восстановления спроса на перевозки.

Не оправдало ожиданий строительство – за счет неизменности динамики (в сравнении с прошлым годом) оно не внесло вклад в прирост СИВ.

Плохие результаты показала и торговля (спад на 1% против роста на 0,9% в январе – июне). Из-за снижения спроса в ряде промышленных отраслей (потребительские товары краткосрочного использования и энергетика) сильно упал оптовый товарооборот (на 8% при росте на 5,7% в январе – июне). Если бы не активное развитие розничной торговли (вырос на 13% против 13,8% по итогам января – июня), то спад в торговле в целом был бы еще более глубоким.

Напомним, в мае Министерство экономики составило новый макропрогноз, на нем будет также строиться трехлетняя бюджетная декларация. В прогнозе ухудшены ожидания роста реального ВВП в 2021 году: с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.

Уровень теневой экономики в Украине в январе – сентябре 2020 года составил 31% ВВП. Это на 3 процентных пункта больше в сравнении с показателем за аналогичный период 2019 года.