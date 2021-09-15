У Мінекономіки назвали головні ризики для зростання ВВП до кінця поточного року

Провали в оптовій торгівлі та стагнація в будівництві стримували в липні більш швидке зростання ВВП.

За сім місяців поточного року зведений індекс виробництва (ЗІВ) збільшився в річному вираженні на 1,3% (за шість місяців він зріс на 1%), ВВП — на 2,1% (за шість місяців — на 1%). Про це повідомило Мінекономіки в огляді економічної активності за підсумками липня, опублікованому 15 вересня.

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Міністерство зазначає, що очікуване зростання ВВП за підсумками року на 4% може не статися.

Ризики для зростання ВВП до кінця поточного року:

частота, тривалість і ступінь жорсткості можливих нових карантинних обмежень;

погіршення кон'юнктури на ключових для вітчизняного експорту сировинних ринках на тлі поширення нової хвилі коронавірусу та загострення відносин між окремими країнами;

зростання неплатоспроможності підприємств;

повноцінний запуск газопроводу "Північний потік-2", що може позначитися на надходженнях від транзиту газу.

У липні майже всі основні види економічної діяльності, крім оптової торгівлі, продемонстрували зростання, яке підтримувалося ослабленням карантину всередині країни і за її межами, більш оптимістичними настроями бізнесу в поєднанні з ефектом низької бази порівняння минулого року.

Однак про посткризове оздоровлення економіки поки говорити зарано. Так, за даними НБУ, індекс очікувань ділової активності в липні склав 50,8 пунктів, впавши з 51,6 в червні.

Позитивний внесок у динаміку ВВП сформували такі види діяльності:

промисловість — за рахунок сприятливої кон'юнктури на зовнішніх сировинних ринках і продовженні відновлення попиту, подальшого пристосування до нових умов роботи;

сільське господарство — за рахунок початку збиральної кампанії в південних регіонах з отриманням високого врожаю майже всіх культур. Однак значне зростання витрат виробників тваринницької продукції через подорожчання кормової бази та конкуренції на внутрішньому ринку з імпортними аналогами стримує розвиток сільського господарства в цілому;

транспорт — зростання забезпечене, насамперед, за рахунок дуже низької бази порівняння минулого року. Продовжувалося зростання пасажирообігу на тлі ослаблення карантину та вантажообігу — за рахунок поступового відновлення попиту на перевезення.

Не виправдало очікувань будівництво — за рахунок незмінності динаміки (порівняно з минулим роком) воно не внесло внесок у приріст ЗІВ.

Погані результати показала і торгівля (спад на 1% проти зростання на 0,9% у січні — червні). Через зниження попиту в низці промислових галузей (споживчі товари короткострокового використання та енергетика) сильно впав оптовий товарообіг (на 8% за умов зростання на 5,7% у січні — червні). Якби не активний розвиток роздрібної торгівлі (зріс на 13% проти 13,8% за підсумками січня — червня), то спад у торгівлі в цілому був би ще більш глибоким.

Нагадаємо, в травні Міністерство економіки склало новий макропрогноз, на ньому буде також будуватися трирічна бюджетна декларація. У прогнозі погіршене очікування зростання реального ВВП в 2021 році: з 4,6% до 4,1%, а у 2022-му — з 4,3% до 3,8%.

Рівень тіньової економіки в Україні в січні — вересні 2020 року склав 31% ВВП. Це на 3 процентні пункти більше порівняно з показником за аналогічний період 2019 року.