Минэкономики понизило цены на бензин и повысило их на дизтопливо

На ближайшие 10 дней цены на бензин должны упасть минимум на 44 копейки, а на дизтопливо могут вырасти, но не более чем на 27 копеек.

Максимальная цена обычного (не брендированного) бензина на АЗС теперь не должна превышать 31,17 грн за 1 литр, а обычного дизтоплива – 29,59 грн. Такой вывод можно сделать после того, как Минэкономики обнародовало новые ценовые ориентиры на топливо.

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Средняя стоимость топлива:

бензин – 26,17 грн/литр;

дизтопливо – 22, 59 грн/литр.

К этой стоимости прибавляются торговые наценки АЗС, которые не должны превышать:

для бензина – 5 грн/литр;

для дизтоплива – 7 грн/литр.

В результате по сравнению серединой сентября средняя цена на бензин снизилась на 0,44 грн, на дизтопливо выросла на 0,27 грн.

Отметим, в мае правительство установило, что на период действия в стране коронавирусного карантина вводится госрегулирование цен на бензин и дизтопливо на АЗС.

Согласно методике регулирования, вводится максимальная торговая надбавка, которая прибавляется к средней стоимости топлива. Эту стоимость Минэкономики определяет на основании расчетов, которые выполняет "Нафтогаз Украины". При этом учитываются стоимость экспортных поставок топлива за предыдущие 10 дней, налоговые платежи, обменный курс гривны, логистические затраты поставщиков.

Обнародование средних цен ежемесячно должно происходить до 3, 13 и 23 числа.

Как сообщили в консалтинговой группе "А-95", 23 сентября на АЗС сетей WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 44 коп. за 1 литр и 50 коп, до 31,17 грн и 30,49 грн соответственно. Дизельное топливо в этих сетях подорожало на 27 коп – до 29,59 грн за 1 л.

В результате средняя цена бензина А-92 снизилась на 10 коп. за 1 л, до 29,22 грн/л, а А-95 – на 9 коп., до 30,10 грн. Цена дизтоплива выросла до 28,51 грн (на 7 коп.).

Напомним, Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря.

Ранее Фокус разбирался, чем обернется госрегулирование цен на топливо для потребителей и власти.