Мінекономіки знизило ціни на бензин і підвищило їх на дизпаливо

На найближчі 10 днів ціни на бензин повинні впасти мінімум на 44 копійки, а на дизпаливо можуть зрости, але не більше ніж на 27 копійок.

Максимальна ціна звичайного (не брендованого) бензину на АЗС тепер не повинна перевищувати 31,17 грн за 1 літр, а звичайного дизпалива — 29,59 грн. Такий висновок можна зробити після того, як Мінекономіки оприлюднило нові цінові орієнтири на паливо.

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Середня вартість палива:

бензин — 26,17 грн/літр;

дизпаливо — 22,59 грн/літр.

До цієї вартості додаються торгові націнки АЗС, які не повинні перевищувати:

для бензину — 5 грн/літр;

для дизпалива — 7 грн/літр.

Унаслідок порівняно із серединою вересня середня ціна на бензин знизилася на 0,44 грн, на дизпаливо зросла на 0,27 грн.

Зазначимо, в травні уряд встановив, що на період дії в країні коронавірусного карантину вводиться держрегулювання цін на бензин і дизпаливо на АЗС.

Згідно з методикою регулювання, вводиться максимальна торговельна надбавка, яка додається до середньої вартості палива. Цю вартість Мінекономіки визначає на підставі розрахунків, які здійснює "Нафтогаз України". При цьому враховуються вартість експортних поставок палива за попередні 10 днів, податкові платежі, обмінний курс гривні, логістичні витрати постачальників.

Оприлюднення середніх цін щомісяця повинно відбуватися до 3, 13 і 23 числа.

Як повідомили в консалтинговій групі "А-95", 23 вересня на АЗС мереж WOG та ОККО бензини марки А-95 і А-92 подешевшали на 44 коп. за 1 літр і 50 коп., до 31,17 грн і 30,49 грн відповідно. Дизельне паливо в цих мережах подорожчало на 27 коп — до 29,59 грн за 1 л.

Зрештою середня ціна бензину А-92 знизилася на 10 коп. за 1 л, до 29,22 грн/л, а А-95 — на 9 коп., до 30,10 грн. Ціна дизпалива зросла до 28,51 грн (на 7 коп.).

Нагадаємо, Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 грудня.

Раніше Фокус розбирався, чим обернеться держрегулювання цін на паливо для споживачів і влади.