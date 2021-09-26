"Перелом тенденций". Минэкономики спрогнозировало рост цен в Украине до конца 2021 года

Новый урожай вызвал снижение цен на подсолнечное масло, крупы и макароны, однако стоимость товаров все еще сильно зависит от зарубежного рынка.

Министерство экономики спрогнозировало инфляцию и рост цен в Украине до конца 2021 года. Свои доводы ведомство представило в обзоре по итогам августа, опубликованном на официальном сайте.

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Как считает Минэкономики, если не будет новых вызовов для экономики, инфляция в 2021 году сохранится на уровне 10%. В отчете подчеркивается, что такой показатель не окажет негативного воздействия на экономическое развитие страны. Более того, в августе впервые за год министерство зафиксировало дефляцию, которая указывает на "здоровый фон" и преобладание сезонного фактора над внешним давлением.

На фоне дефляции цены на потребительском рынке цены снизились на 0,2% (в предыдущем месяца выросли на 0,1%), в годовом исчислении темп роста цен остался на уровне 10,2%. Ценовой темп зафиксировали на уровне 6,2% с начала 2021 года, что значительно превышает прошлогодний показатель — 1,2%. В то же время, внутренние цены продолжат зависеть от мирового рынка. Ценовое давление усиливается внутренними факторами, учитывая высокую себестоимость производства в условиях насыщенности рынка на фоне сбора урожая. Министерство также ожидает, что давление на рынок постепенно снизится, несмотря на увеличение спроса и предложения.

[ + – ] График цен на продукты питания в 2020-2021 годах Фото: Минэкономики

В августе благодаря новому урожаю продукты питания подешевели на 0,8%, в первую очередь — овощи (на 18,3%) и фрукты (на 5%). Цены на подсолнечное масло в Украине снизились на 1%, на крупы, в частности на пшено — на 2,9%, на макаронные изделия — на 0,4%. Стоимость ключевых продуктов стабилизируются за счет постоянного диалога с производителями и торговыми сетями.

В предыдущем месяце произошло подорожание некоторых продуктов, в частности: яиц — на 18% и сахара — на 3,6%. Стоит отметить, что по данным Госстата в годовом выражении цены на подсолнечное масло и сахар увеличились на 75,6% и 91,2% соответственно, а овощи и фрукты подешевели на 8%-9%.

Давление на потребительские цены оказывает постоянное повышением цен со стороны производителей, в течение января-августа 2021 они выросли на 33,7% в общем и на 12,9% в пищевой отрасли. На внутренних ценах также отразились высокие внешние цены на энергоносители, в частности газ для населения подорожал на 2,1%. Минэкономики уверяет, что повышение тарифов на коммунальные услуги в августе на 0,6% не оказало весомого давления на формирование цен в общем.

[ + – ] Темпы роста индекса потребительских цен Фото: Минэкономики

"Фактически, сейчас уже стоит констатировать определенный перелом тенденций в ценообразовании на внутреннем рынке, и, вероятно, наличие признаков так называемой "инфляционной усталости", когда динамика большинства цен, возможно временно, но исчерпала потенциал роста. Но, даже на таком фоне, текущий тренд мировых цен на энергоносители делает невозможным существенное затухание инфляционной динамики до конца текущего года и в начале следующего", — пишет Минэкономики.

Ранее писали, что Минэкономики снизило цены на бензин минимум на 44 копейки и повысило стоимость дизельного топлива на 27 копеек. До конца сентября обычный бензин можно будет в среднем купить по 31,17 гривен за литр.

До этого "Нафтогаз" раскрыл, как повышение цен на газ в Европе повлияет на украинцев. Российский "Газпром" искусственно вызвал дефицит топлива, из-за чего европейская стоимость подскочила до $950 за тысячу кубометров.