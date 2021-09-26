"Перелом тенденцій". Мінекономіки спрогнозувало зростання цін в Україні до кінця 2021 року

Новий урожай викликав зниження цін на соняшникову олію, крупи і макарони, проте вартість товарів все ще сильно залежить від зарубіжного ринку.

Міністерство економіки спрогнозувало інфляцію і зростання цін в Україні до кінця 2021 року. Свої доводи відомство представило в огляді за підсумками серпня, опублікованому на офіційному сайті.

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Як вважає Мінекономіки, якщо не буде нових викликів для економіки, інфляція в 2021 році збережеться на рівні 10%. У звіті підкреслюється, що такий показник не матиме негативного впливу на економічний розвиток країни. Більш того, в серпні вперше за рік міністерство зафіксувало дефляцію, яка вказує на "здоровий фон" і переважання сезонного фактора над зовнішнім тиском.

На тлі дефляції ціни на споживчому ринку ціни знизилися на 0,2% (у попередньому місяці зросли на 0,1%), в річному численні темп зростання цін залишився на рівні 10,2%. Ціновий темп зафіксували на рівні 6,2% з початку 2021 року що значно перевищує торішній показник — 1,2%. У той же час, внутрішні ціни продовжать залежати від світового ринку. Ціновий тиск посилюється внутрішніми факторами, з огляду на високу собівартість виробництва в умовах насиченості ринку на тлі збору врожаю. Міністерство також очікує, що тиск на ринок поступово знизиться, незважаючи на збільшення попиту і пропозиції.

[ + – ] Графік цін на продукти у 2020-2021 роках Фото: Мінекономіки

У серпні завдяки новому урожаю продукти харчування подешевшали на 0,8%, в першу чергу — овочі (на 18,3%) і фрукти (на 5%). Ціни на соняшникову олію в Україні знизилися на 1%, на крупи, зокрема на пшоно — на 2,9%, на макаронні вироби — на 0,4%. Вартість ключових продуктів стабілізуються за рахунок постійного діалогу з виробниками і торговими мережами.

У попередньому місяці відбулося подорожчання деяких продуктів, зокрема: яєць — на 18% і цукру — на 3,6%. Варто відзначити, що за даними Держстату в річному вираженні ціни на соняшникову олію і цукор збільшилися на 75,6% і 91,2% відповідно, а овочі і фрукти подешевшали на 8% -9%.

Тиск на споживчі ціни чинить постійний підвищенням цін з боку виробників, протягом січня-серпня 2021 вони зросли на 33,7% в загальному і на 12,9% в харчовій галузі. На внутрішніх цінах також відобразилися високі зовнішні ціни на енергоносії, зокрема газ для населення подорожчав на 2,1%. Мінекономіки запевняє, що підвищення тарифів на комунальні послуги в серпні на 0,6% не зробило вагомого тиску на формування цін в загальному.

[ + – ] Темпи росту індексу споживчих цін Фото: Мінекономіки

"Фактично, зараз вже можемо констатувати певний перелом тенденцій у ціноутворенні на внутрішньому ринку, і, ймовірно, наявність ознак так званої" інфляційної втоми ", коли динаміка більшості цін, можливо тимчасово, але вичерпала потенціал зростання. Але, навіть на такому тлі, поточний тренд світових цін на енергоносії унеможливлює істотне загасання інфляційної динаміки до кінця поточного року і на початку наступного", — пише Мінекономіки.

Раніше писали, що Мінекономіки знизило ціни на бензин мінімум на 44 копійки і підвищило вартість дизельного палива на 27 копійок. До кінця вересня звичайний бензин можна буде в середньому купити по 31,17 гривень за літр.

До цього "Нафтогаз" розкрив, як підвищення цін на газ в Європі вплине на українців. Російський "Газпром" штучно викликав дефіцит палива, через що європейська вартість підскочила до $ 950 за тисячу кубометрів.