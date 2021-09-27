Золотовалютные резервы Украины достигли 9-летнего максимума

Только за последние два года резервы выросли на 43,6% и оказались на уровне, который был зафиксирован в апреле 2012 года.

Объем золотовалютных резервов Украины достиг максимального уровня за последние 9 лет и составил $31,6 миллиардов. За год этот показатель вырос на 8%. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

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По его словам, в последние два года сложилась положительная тенденция увеличения золотовалютных резервов страны.

"Несмотря на экономические вызовы, которые сопровождают наше государство, золотовалютные резервы НБУ по состоянию на 1 сентября 2021г. составляли 31,6 млрд долл. (31,614 млрд согласно данным НБУ — ред), что на 8% или на 2,551 млрд долл. больше чем годом ранее", — сообщил Гетманцев.

Также он отметил, что два года назад золотовалютные резервы составляли $22 млрд и к настоящему моменту выросли на 43,6% и достигли уровня апреля 2012 года — тогда этот показатель был на уровне $31,661 млрд.

По данным Национального банка Украины, $23,401 млрд резервов представлены в виде ценных бумаг, $6,670 млрд — наличные деньги и депозиты, а $1,543 млрд составляет монетарное золото.

Из 31,614 млрд в долларах хранятся 24,5 млрд, в евро — $2,96 млрд, в фунтах стерлингов — $0,73 млрд, в японских йенах — $0,856 млрд, в юанях — $0,98 млрд, в золоте — $1,54 млрд, в других валютах — $0,036 млрд.

Напомним, в прошлом году резервы удалось пополнить на $3,8 миллиарда. Факторами роста этого показателя стали повышение стоимости финансовых инструментов и выход Минфина на внутренний рынок займа.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал получение Украиной очередного транша от Международного валютного фонда в размере $750 миллионов в ноябре-декабре этого года.