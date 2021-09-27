Золотовалютні резерви України досягли 9-річного максимуму

Тільки за останні два роки резерви зросли на 43,6% та опинилися на рівні, який був зафіксований у квітні 2012 року.

Обсяг золотовалютних резервів України досяг максимального рівня за останні 9 років і склав $31,6 млрд. За рік цей показник виріс на 8%. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив глава парламентського комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат із фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев.

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За його словами, в останні два роки склалася позитивна тенденція збільшення золотовалютних резервів країни.

"Незважаючи на економічні виклики, які супроводжують нашу державу, золотовалютні резерви НБУ станом на 1 вересня 2021 р. становили 31,6 млрд дол. (31,614 млрд згідно з даними НБУ — ред), що на 8% або на 2,551 млрд дол. більше ніж роком раніше", — повідомив Гетманцев.

Також він зазначив, що два роки тому золотовалютні резерви становили $22 млрд і на цей момент виросли на 43,6% і досягли рівня квітня 2012 року — тоді цей показник був на рівні $31,661 млрд.

За даними Національного банку України, $23,401 млрд резервів представлені у вигляді цінних паперів, $6,670 млрд — готівка і депозити, а $1,543 млрд становить монетарне золото.

З 31,614 млрд на доларах зберігаються 24,5 млрд, в євро — $2,96 млрд, у фунтах стерлінгів — $0,73 млрд, у японських єнах — $0,856 млрд, у юанях — відповідно $0,98 млрд, у золоті — $1,54 млрд, в інших валютах — $0,036 млрд.

Нагадаємо, в минулому році резерви вдалося поповнити на $3,8 мільярдів. Факторами зростання цього показника стали підвищення вартості фінансових інструментів і вихід Мінфіну на внутрішній ринок позики.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував отримання Україною чергового траншу від Міжнародного валютного фонду в розмірі $750 мільйонів у листопаді-грудні цього року.