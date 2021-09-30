Кулеба рассказал, как Украина сможет заменить Германии российский газ

По словам главы МИД, государство в перспективе сможет стать поставщиком более экологичного топлива — водорода — и таким образом связать экономики Украины и ЕС "неразрывным узлом".

Украина, как перспективный поставщик водорода, может заменить Германии Россию, которая поставляет стране свой газ. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе брифинга, сообщает пресс-служба ведомства.

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По словам Кулебы, зеленый водород, в качестве альтернативного источника энергии, предоставит Украине возможность "укрепить ее энергетическую безопасность, экономику и безопасность в целом".

"Развитие водородной энергетики в Украине является не просто созданием альтернативного источника энергии, а большим политическим европейским проектом, который способен кардинально изменить расклад сил и альянсов на европейском континенте", — считает министр.

Глава МИД заверил, что лично "приложит все усилия", чтобы государство не потеряло свой "исторический водородный шанс". Также он назвал потенциальные поставки водорода в Европу "серьезным инструментом европейской интеграции Украины".

"Экспортом зеленого водорода мы свяжем экономики Украины и стран ЕС неразрывным узлом", — сказал Кулеба.

Также он обратил внимание на то, что поставки водорода являются стратегически важными с точки зрения партнерства Украины и Германии.

"Украина в отношениях с Германией может занять место, которое сейчас занимает Россия, когда речь идет о поставках газа", — добавил министр.

Напомним, 23 сентября "Оператор ГТС Украины" презентовал проект "Центральноевропейский водородный коридор", в котором будут участвовать операторы газотранспортных систем еще трех стран — Германии, Словакии и Чехии. В рамках проекта его участники планируют создать магистраль для поставок водорода из Украины в Германию. Ожидается, что этот "коридор" будет создан на основании уже существующих газопроводов — вместо газа в них будет закачиваться водород.

А в августе этого года НАК "Нафтогаз Украины" заключила меморандум о сотрудничестве в секторе водородной экономики с немецкой энергетической компанией RWE. Стороны договорились, что Украина будет производить топливо и поставлять его в ЕС.