Кулеба розповів, як Україна зможе замінити Німеччині російський газ

За словами глави МЗС, держава в перспективі зможе стати постачальником екологічнішого палива — водню — і таким чином зв'язати економіки України та ЄС "нерозривним вузлом".

Україна як перспективний постачальник водню може замінити Німеччині Росію, яка постачає країні свій газ. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу, повідомляє пресслужба відомства.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

За словами Кулеби, зелений водень, у якості альтернативного джерела енергії, надасть Україні можливість "зміцнити її енергетичну безпеку, економіку та безпеку в цілому".

"Розвиток водневої енергетики в Україні є не просто створенням альтернативного джерела енергії, а великим політичним європейським проектом, який здатний кардинально змінити розклад сил і альянсів на європейському континенті", — вважає міністр.

Глава МЗС запевнив, що особисто "докладе всіх зусиль", щоб держава не втратила свій "історичний водневий шанс". Також він назвав потенційні поставки водню в Європу "серйозним інструментом європейської інтеграції України".

"Експортом зеленого водню ми зв'яжемо економіки України та країн ЄС нерозривним вузлом", — сказав Кулеба.

Також він звернув увагу на те, що поставки водню є стратегічно важливими з точки зору партнерства України та Німеччини.

"Україна у відносинах із Німеччиною може зайняти місце, яке зараз займає Росія, коли йдеться про постачання газу", — додав міністр.

Нагадаємо, 23 вересня "Оператор ГТС України" презентував проект "Центральноєвропейський водневий коридор", у якому братимуть участь оператори газотранспортних систем ще трьох країн — Німеччини, Словаччини та Чехії. У межах проекту його учасники планують створити магістраль для поставок водню з України в Німеччину. Очікується, що цей "коридор" буде створено на підставі вже існуючих газопроводів — замість газу в них закачуватиметься водень.

А в серпні цього року НАК "Нафтогаз України" уклала меморандум про співпрацю в секторі водневої економіки з німецькою енергетичною компанією RWE. Сторони домовилися, що Україна буде виробляти паливо і постачати його в ЄС.