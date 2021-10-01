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Гривна попала в ТОП-10 самых доходных валют мира, - Bloomberg

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Гривна, валюта, доллар
Фото: НБУ | Гривна попала в список самых доходных валют мира

Украинская валюта оказалась на шестом месте по показателю укрепления к американскому доллару. Возглавила рейтинг сейшельская рупия.

Украинская гривна занимает шестое место в ТОП-10 валют мира по показателю укрепления к доллару с начала текущего года. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

По данным агентства, десятка укрепляющихся к доллару валют выглядит следующим образом:

  • Сейшельская рупия — укрепление на 53%;
Сейшельская рупия
  • Замбийская квача — 26%;
Замбийская квача
  • Мозамбикский метикал — 17%;
Мозабикский метикал
  • Армянский драм — 7%;
Армянский драм
  • Ангольская кванза — 7%;
  • Украинская гривна — 7%;
Украинская гривна
  • Грузинский лари — 6%;
  • Старый белорусский рубль — 4%;
Белорусский рубль
  • Угандийский шиллинг — 3%;
Угандийский шиллинг
  • Доминиканское песо — 3%.
Доминиканский песо

Аналитики Bloomberg объяснили, что стремительный рост курса валюты Сейшельских островов, которая возглавила список, обусловлен туристическим бумом в этом государстве на фоне постепенного снятия карантинных ограничений в мире.

Курс сейшельской рупии, которая является национальной валютой Сейшельских островов, с начала текущего года вырос по отношению к доллару уже на 60% благодаря восстановлению туристического бизнеса, сообщает Bloomberg. Только на этой неделе сейшельская рупия укрепилась по отношению к американскому доллару на 2,9%, до 13,31 рупий за доллар.

Тем временем индекс Биг Мака, который регулярно рассчитывает издание The Economist, показал, что украинская гривна является одной из наиболее недооцененных валют в мире.

Также Фокус сообщал, что Нацбанк Украины и министерство цифровой трансформации работают над созданием цифровой гривны.