Гривна попала в ТОП-10 самых доходных валют мира, - Bloomberg
Украинская валюта оказалась на шестом месте по показателю укрепления к американскому доллару. Возглавила рейтинг сейшельская рупия.
Украинская гривна занимает шестое место в ТОП-10 валют мира по показателю укрепления к доллару с начала текущего года. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.
По данным агентства, десятка укрепляющихся к доллару валют выглядит следующим образом:
- Сейшельская рупия — укрепление на 53%;
- Замбийская квача — 26%;
- Мозамбикский метикал — 17%;
- Армянский драм — 7%;
- Ангольская кванза — 7%;
- Украинская гривна — 7%;
- Грузинский лари — 6%;
- Старый белорусский рубль — 4%;
- Угандийский шиллинг — 3%;
- Доминиканское песо — 3%.
Аналитики Bloomberg объяснили, что стремительный рост курса валюты Сейшельских островов, которая возглавила список, обусловлен туристическим бумом в этом государстве на фоне постепенного снятия карантинных ограничений в мире.
Курс сейшельской рупии, которая является национальной валютой Сейшельских островов, с начала текущего года вырос по отношению к доллару уже на 60% благодаря восстановлению туристического бизнеса, сообщает Bloomberg. Только на этой неделе сейшельская рупия укрепилась по отношению к американскому доллару на 2,9%, до 13,31 рупий за доллар.
Тем временем индекс Биг Мака, который регулярно рассчитывает издание The Economist, показал, что украинская гривна является одной из наиболее недооцененных валют в мире.
Также Фокус сообщал, что Нацбанк Украины и министерство цифровой трансформации работают над созданием цифровой гривны.