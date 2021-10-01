Гривна попала в ТОП-10 самых доходных валют мира, - Bloomberg

Украинская валюта оказалась на шестом месте по показателю укрепления к американскому доллару. Возглавила рейтинг сейшельская рупия.

Украинская гривна занимает шестое место в ТОП-10 валют мира по показателю укрепления к доллару с начала текущего года. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

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По данным агентства, десятка укрепляющихся к доллару валют выглядит следующим образом:

Сейшельская рупия — укрепление на 53%;

Замбийская квача — 26%;

Мозамбикский метикал — 17%;

Армянский драм — 7%;

Ангольская кванза — 7%;

Украинская гривна — 7%;

Грузинский лари — 6%;

Старый белорусский рубль — 4%;

Угандийский шиллинг — 3%;

Доминиканское песо — 3%.

Аналитики Bloomberg объяснили, что стремительный рост курса валюты Сейшельских островов, которая возглавила список, обусловлен туристическим бумом в этом государстве на фоне постепенного снятия карантинных ограничений в мире.

Курс сейшельской рупии, которая является национальной валютой Сейшельских островов, с начала текущего года вырос по отношению к доллару уже на 60% благодаря восстановлению туристического бизнеса, сообщает Bloomberg. Только на этой неделе сейшельская рупия укрепилась по отношению к американскому доллару на 2,9%, до 13,31 рупий за доллар.

Тем временем индекс Биг Мака, который регулярно рассчитывает издание The Economist, показал, что украинская гривна является одной из наиболее недооцененных валют в мире.

Также Фокус сообщал, что Нацбанк Украины и министерство цифровой трансформации работают над созданием цифровой гривны.