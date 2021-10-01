Гривня потрапила в ТОП-10 найприбутковіших валют світу, — Bloomberg
Українська валюта опинилася на шостому місці за показником зміцнення американського долара. Очолила рейтинг сейшельська рупія.
Українська гривня посідає шосте місце в ТОП-10 валют світу за показником зміцнення до долара з початку поточного року. Про це свідчать дані Bloomberg.
За даними агентства, десятка валют, які зміцнюються до долара, виглядає так:
- сейшельська рупія — зміцнення на 53%;
- замбійська квача — 26%;
- мозамбіцький метікал — 17%;
- вірменський драм — 7%;
- ангольська кванза — 7%;
- українська гривня — 7%;
- грузинський ларі — 6%;
- старий білоруський рубль — 4%;
- угандійський шилінг — 3%;
- домініканський песо — 3%.
Аналітики Bloomberg пояснили, що стрімке зростання курсу валюти Сейшельських островів, яка очолила список, обумовлене туристичним бумом у цій державі на тлі поступового зняття карантинних обмежень у світі.
Курс сейшельської рупії, яка є національною валютою Сейшельських островів, з початку поточного року зріс щодо долара вже на 60% завдяки відновленню туристичного бізнесу, повідомляє Bloomberg. Тільки цього тижня сейшельська рупія зміцнилася щодо американського долара на 2,9%, до 13,31 рупій за долар.
Тим часом індекс Біг Мака, який регулярно розраховує видання The Economist, показав, що українська гривня є однією з найбільш недооцінених валют у світі.
Також Фокус повідомляв, що Нацбанк України та міністерство цифрової трансформації працюють над створенням цифрової гривні.