Гривня потрапила в ТОП-10 найприбутковіших валют світу, — Bloomberg

Українська валюта опинилася на шостому місці за показником зміцнення американського долара. Очолила рейтинг сейшельська рупія.

Українська гривня посідає шосте місце в ТОП-10 валют світу за показником зміцнення до долара з початку поточного року. Про це свідчать дані Bloomberg.

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За даними агентства, десятка валют, які зміцнюються до долара, виглядає так:

сейшельська рупія — зміцнення на 53%;

замбійська квача — 26%;

мозамбіцький метікал — 17%;

вірменський драм — 7%;

ангольська кванза — 7%;

українська гривня — 7%;

грузинський ларі — 6%;

старий білоруський рубль — 4%;

угандійський шилінг — 3%;

домініканський песо — 3%.

Аналітики Bloomberg пояснили, що стрімке зростання курсу валюти Сейшельських островів, яка очолила список, обумовлене туристичним бумом у цій державі на тлі поступового зняття карантинних обмежень у світі.

Курс сейшельської рупії, яка є національною валютою Сейшельських островів, з початку поточного року зріс щодо долара вже на 60% завдяки відновленню туристичного бізнесу, повідомляє Bloomberg. Тільки цього тижня сейшельська рупія зміцнилася щодо американського долара на 2,9%, до 13,31 рупій за долар.

Тим часом індекс Біг Мака, який регулярно розраховує видання The Economist, показав, що українська гривня є однією з найбільш недооцінених валют у світі.

Також Фокус повідомляв, що Нацбанк України та міністерство цифрової трансформації працюють над створенням цифрової гривні.