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Гривня потрапила в ТОП-10 найприбутковіших валют світу, — Bloomberg

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Гривня, валюта, долар
Фото: НБУ | Гривня потрапила в список найприбутковіших валют світу

Українська валюта опинилася на шостому місці за показником зміцнення американського долара. Очолила рейтинг сейшельська рупія.

Українська гривня посідає шосте місце в ТОП-10 валют світу за показником зміцнення до долара з початку поточного року. Про це свідчать дані Bloomberg.

За даними агентства, десятка валют, які зміцнюються до долара, виглядає так:

  • сейшельська рупія — зміцнення на 53%;
Сейшельська рупія
  • замбійська квача — 26%;
Замбійський квача
  • мозамбіцький метікал — 17%;
Мозабікскій метікал
  • вірменський драм — 7%;
Вірменський драм
  • ангольська кванза — 7%;
  • українська гривня — 7%;
Українська гривня
  • грузинський ларі — 6%;
  • старий білоруський рубль — 4%;
Білоруський рубль
  • угандійський шилінг — 3%;
угандийский шилінг
  • домініканський песо — 3%.
Домініканський песо

Аналітики Bloomberg пояснили, що стрімке зростання курсу валюти Сейшельських островів, яка очолила список, обумовлене туристичним бумом у цій державі на тлі поступового зняття карантинних обмежень у світі.

Курс сейшельської рупії, яка є національною валютою Сейшельських островів, з початку поточного року зріс щодо долара вже на 60% завдяки відновленню туристичного бізнесу, повідомляє Bloomberg. Тільки цього тижня сейшельська рупія зміцнилася щодо американського долара на 2,9%, до 13,31 рупій за долар.

Тим часом індекс Біг Мака, який регулярно розраховує видання The Economist, показав, що українська гривня є однією з найбільш недооцінених валют у світі.

Також Фокус повідомляв, що Нацбанк України та міністерство цифрової трансформації працюють над створенням цифрової гривні.