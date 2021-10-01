Шантажировали и угрожали: НБУ впервые оштрафовал коллекторов за нарушение прав должников

Регулятор оштрафовал компанию, который не была зарегистрирована в реестре НБУ, однако она все равно занималась просроченными задолженностями.

Национальный банк Украины оштрафовал ООО "Кредитпроминвест" на 102 тысячи гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Сообщается, что компания нарушила требования, установленные законом касательно этического поведения. Решение вынес комитет по вопросам присмотра и регулирования деятельности рынков не банковских услуг. Заседание состоялось сегодня, 1 сентября.

Нардеп фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в Facebook рассказала о решении НБУ более детально. По ее словам, организация не была зарегистрирована как коллектор в реестре НБУ, но по факту они занимаются просроченными кредитами. "Кредитпроминвест" распространял клевету против клиента и терроризировал ее. Это первый случай с момента принятия закона о защите должников при просроченных задолженностях.

"10 сентября мне жаловалась на эту компанию женщина, близкого человека которой работники этой компании, пытаясь заставить оплатить долг, терроризировали, рассылая ее коллегам аморальную клевету о том, что этот человек якобы требует от студентов оказывать ей услуги сексуального характера, звонили ее соседям, требуя помочь заставить ее погасить задолженность, угрожали ей самой. Сегодня они за это поплатились!", — пишет Василевская.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о защите должников от коллекторов. Согласно закону, НБУ создаст публичный реестр коллекторских компаний, где будут зарегистрированы все организации. Граждане получат право пожаловаться на нарушение своих прав.

Фокус подробно рассказывал, что запрещено и разрешено делать коллекторам по новому закону.