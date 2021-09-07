НБУ официально зарегистрировал в Украине первые коллекторские компании

Всего регистрацию в НБУ прошли пять юридических лиц. Те же, кто после 14 октября в него не попадут – лишаться возможности заниматься коллекторской деятельностью.

Во вторник, 7 сентября, первые пять юрлиц прошли регистрацию в НБУ и были включены в соответствующий реестр и получили тем самым статус коллекторских компаний. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Статус коллекторских получили компании:

"Аксилиум"; "Индифис" "Финтех-коллект"; "Служба исполнения взыскания"; "Украинское коллекторское агентство".

Отметим, в Украине в этом году впервые появилось законодательное регулирование коллекторской деятельности при урегулировании просроченной задолженности по потребительским кредитам. Согласно новому закону, чтобы предоставлять коллекторские услуги, лицо должно пройти регистрацию в НБУ, который является государственным регулятором данного вида деятельности.

В частности, за нарушение положений этого закона коллекторов будут штрафовать на суммы от 51 тыс. до 102 тыс. грн.

Все желающие продолжать коллекторскую деятельность могли до 13 августа подать в Нацбанк необходимые документы для включения их в реестр коллекторских компаний. Это сделали 64 компании, их документы сейчас последовательно проверяют.

Те, кто только планирует заниматься урегулированием просроченной задолженности, могут подавать свои документы без ограничения по срокам.

После 14 октября этого года если компании нет в реестре, то банки и другие кредиторы должны расторгнуть с ней коллекторский договор.

Реестр коллекторских компаний можно скачать здесь.

Ранее Фокус подробно рассказывал, что запрещено и разрешено делать коллекторам по новому закону.

А адвокат Максим Могильницкий разъяснял, кто считается коллектором в Украине, а кому можно не открывать двери.