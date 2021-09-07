НБУ офіційно зареєстрував в Україні перші колекторські компанії

Всього реєстрацію в НБУ пройшли п'ять юридичних осіб. Ті ж, хто після 14 жовтня в нього не потраплять, позбавлятиься можливості займатися колекторської діяльністю.

У вівторок, 7 вересня, перші п'ять юросіб пройшли реєстрацію в НБУ, були включені до відповідного реєстру й отримали тим самим статус колекторських компаній. Про це йдеться в повідомленні регулятора.

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Статус колекторських отримали компанії:

"Аксіліум"; "Індіфіс"; "Фінтех-коллект"; "Служба виконання стягнення"; "Українське колекторське агентство".

Відзначимо, в Україні в цьому році вперше з'явилося законодавче регулювання колекторської діяльності при врегулюванні простроченої заборгованості зі споживчих кредитів. Згідно з новим законом, щоб надавати колекторські послуги, особа повинна пройти реєстрацію в НБУ, який є державним регулятором цього виду діяльності.

Зокрема, за порушення положень цього закону колекторів будуть штрафувати на суми від 51 тис. до 102 тис. грн.

Всі охочі продовжувати колекторську діяльність могли до 13 серпня подати в Нацбанк необхідні документи для включення їх до реєстру колекторських компаній. Це зробили 64 компанії, їхні документи зараз послідовно перевіряють.

Ті, хто тільки планує займатися врегулюванням простроченої заборгованості, можуть подавати свої документи без обмеження по термінах.

Після 14 жовтня цього року, якщо компанії немає в реєстрі, то банки й інші кредитори повинні розірвати з нею колекторський договір.

Реєстр колекторських компаній можна завантажити тут.

Раніше Фокус докладно розповідав, що заборонено й дозволено робити колекторам за новим законом.

А адвокат Максим Могильницький роз'яснював, хто вважається колектором в Україні, а кому можна не відчиняти двері.