Шантажували та погрожували: НБУ вперше оштрафував колекторів за порушення прав боржників

Регулятор оштрафував компанію, яка не була зареєстрована в реєстрі НБУ, однак вона все одно займалася простроченими заборгованостями.

Національний банк України оштрафував ТОВ "Кредитпромінвест" на 102 тисячі гривень. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Повідомляється, що компанія порушила вимоги, встановлені законом, щодо етичної поведінки. Рішення виніс комітет із питань нагляду та регулювання діяльності ринків не банківських послуг. Засідання відбулося сьогодні, 1 вересня.

Нардеп фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк у Facebook розповіла про рішення НБУ детальніше. За її словами, організація не була зареєстрована як колектор у реєстрі НБУ, але по факту вони займаються простроченими кредитами. "Кредитпромінвест" поширював наклеп проти клієнта і тероризував її. Це перший випадок із моменту прийняття закону про захист боржників за простроченими заборгованостями.

"10 вересня мені скаржилася на цю компанію жінка, близьку людину якої працівники цієї компанії, намагаючись змусити сплатити борг, тероризували, розсилаючи її колегам аморальний наклеп про те, що ця людина нібито вимагає від студентів надавати їй послуги сексуального характеру, дзвонили її сусідам, вимагаючи допомогти змусити її погасити заборгованість, погрожували їй самій. Сьогодні вони за це поплатилися!" — пише Василевська.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон про захист боржників від колекторів. Відповідно до закону, НБУ створить публічний реєстр колекторських компаній, де будуть зареєстровані всі організації. Громадяни отримають право поскаржитися на порушення своїх прав.

Фокус докладно розповідав, що заборонено та дозволено робити колекторам за новим законом.