Украина вынужденно приостановила закачку газа в подземные хранилища

Сегодня, 4 октября, возобновлен транзит газа в Венгрию через территорию Украины.

По состоянию на 07:00 4 октября, за минувшие сутки в подземные хранилища (ПХГ) не было закачки газа. Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза".

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Так, 1 октября было закачано 13,94 млн куб. м, 2 октября – 0,61 млн куб. м, 3 октября – 0.

Сообщается, что на приостановку закачки повлияла остановка российским "Газпромом" с 1 октября транзита газа через Украину в направлении Венгрии. Основная часть импорта газа Украиной в последнее время происходила в виде виртуального реверса из Венгрии.

Между тем, 4 октября возобновились поставки газа в Венгрию через Украину. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте венгерского оператора газотранспортной системы FGSZ.

Газ поступает через пункт "Берегово".

По состоянию на 1 октября в ПХГ было 18,7 млрд куб. м газа. Для сравнения, средний уровень наполнения газохранилищ в начале отопительных сезонов с 2011 по 2019 годы достигал 17,9 млрд, а минимальный – 14,5 млрд в 2016 году.

"Укртрансгаз" сообщал, что продолжительность периода закачки в октябре будет зависеть от погодных условий и температуры воздуха в Украине.

Напомним, "Газпром" 1 октября начал поставки газа в Венгрию по новому долгосрочному контракту. Газ в Венгрию будет поступать через газопровод "Балканский поток", а также через трубопроводы юго-восточной Европы.

"Оператор ГТС Украины" сообщил, что с 7 утра 1 октября приостановлен транзит газа по территории Украины в направлении Венгрии. "Заявки на транзит не поступили, несмотря на то, что мощности на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн куб. м в сутки", – сказали в компании.

Решение заключить новый контракт привело к тому, что Украина и Венгрия обменялись жесткими заявлениями дипломатов и чиновников.