Україна вимушено призупинила закачування газу в підземні сховища

Сьогодні, 4 жовтня, відновлений транзит газу до Угорщини через територію України.

Станом на 07:00 4 жовтня, за минулу добу в підземні сховища (ПСГ) не було закачування газу. Про це свідчать оперативні дані "Укртрансгазу".

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Так, 1 жовтня було закачано 13,94 млн куб. м, 2 жовтня — 0,61 млн куб. м, 3 жовтня — 0.

Повідомляється, що на припинення закачування вплинула зупинка російським "Газпромом" із 1 жовтня транзиту газу через Україну в напрямку Угорщини. Основна частина імпорту газу Україною останнім часом відбувалася у вигляді віртуального реверсу з Угорщини.

Тим часом, 4 жовтня поновилися поставки газу в Угорщину через Україну. Про це свідчать дані, розміщені на сайті угорського оператора газотранспортної системи FGSZ.

Газ надходить через пункт "Берегово".

Станом на 1 жовтня в ПСГ було 18,7 млрд куб. м газу. Для порівняння, середній рівень наповнення газосховищ на початку опалювальних сезонів із 2011 по 2019 роки досягав 17,9 млрд, а мінімальний — 14,5 млрд у 2016 році.

"Укртрансгаз" повідомляв, що тривалість періоду закачування в жовтні залежатиме від погодних умов і температури повітря в Україні.

Нагадаємо, "Газпром" 1 жовтня почав поставки газу в Угорщину за новим довгостроковим контрактом. Газ в Угорщину надходитиме через газопровід "Балканський потік", а також через трубопроводи південно-східної Європи.

"Оператор ГТС України" повідомив, що з 7 ранку 1 жовтня призупинено транзит газу по території України в напрямку Угорщини. "Заявки на транзит не надійшли, незважаючи на те, що потужності на вихід до Угорщини законтрактовані на весь газовий рік (із 01.10.2021 по 30.09.2022) у розмірі 24,6 млн куб. м на добу", — сказали в компанії.

Рішення укласти новий контракт призвело до того, що Україна й Угорщина обмінялися жорсткими заявами дипломатів і чиновників.